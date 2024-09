QUIZ PRL. Jak dobrze pamiętasz "07, zgłoś się"? Fani Borewicza zgarną wszystko jednym ruchem!

Co za wiadomości!

Pamiętacie kultową serię "07, zgłoś się", kultowy już dziś serial o polskim Bondzie? Seria początkowo była zaplanowana tylko na 4 odcinki, ale szał jaki się po nich rozpętał, szybko zmienił plany twórców. Ostatecznie seria o kryminalnych śledztwach porucznika Borewicza miała 21 odcinków, a przez ekran przewinęły się największe gwiazdy.

Bronisław Cieślak, który wcielił się w główną rolę Borewicza, z dnia na dzień stał się wielką gwiazdą polskiego kina, choć na co dzień pracował jako dziennikarz w krakowskim oddziale TVP. W "07, zgłoś się". W serialu kobiety za nim szalały, co zresztą szybko przeniosło się z ekranu telewizorów do rzeczywistości. W rolach kochanek Borewicza mogliśmy zobaczyć m.in. te przepiękne aktorki: Marię Probosz, Izabelę Trojanowską (ona właśnie zagrała jego byłą żonę, wciąż chętną na seks ze swoim eks), Grażynę Barszczewską, Danutę Kowalską.

