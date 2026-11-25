Dożywotni zakaz prowadzenia auta? Pilarczyk nie pozostawia złudzeń

Karolina Pilarczyk od lat związana jest z motoryzacją i doskonale zna świat szybkich samochodów oraz sportowej jazdy. Jako zawodniczka driftu ma spore doświadczenie za kierownicą, dlatego jej opinia na temat polskich kierowców może zainteresować wielu zmotoryzowanych. Podczas rozmowy na premierze filmu "Poznaj swojego teścia" Julita Buczek zapytała ją, jak ocenia umiejętności Polaków i co najbardziej przeszkadza jej na naszych drogach. Odpowiedź była dość jednoznaczna. Nie chodzi o brak zdolności, ale o sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem.

My jesteśmy dobrymi kierowcami, tylko jedyne, czego mi brakuje, to tego, żebyśmy zaczęli ze sobą współpracować - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem". Jak dodała, miała wrażenie, że kierowcy zaczęli się już uspokajać, częściej wpuszczali się nawzajem i wykazywali większą życzliwość. Teraz jednak sytuacja znów się pogarsza.

Znowu wróciliśmy do agresji na drodze. Mam wrażenie, że ta agresja była, a potem zaczęła się trochę uspokajać. Zaczęliśmy ze sobą współpracować, zaczęliśmy się wpuszczać. Natomiast znowu jesteśmy agresywni, znowu się gdzieś tam wyżywamy za kierownicą - oceniła Pilarczyk. Zastanawiała się również, czy wpływu na takie zachowania nie mają sytuacja polityczna i nastroje panujące w kraju.

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Koniec pobłażania dla agresywnych kierowców? Pilarczyk mówi o dożywotniej karze

Drifterka nie ukrywa, że szczególnie niepokoją ją przypadki agresji, w których kierowcy tracą panowanie nad sobą i dopuszczają się niebezpiecznych zachowań wobec innych osób. Zapytana o konsekwencje dla takich ludzi, nie miała wątpliwości. Jej zdaniem samo odebranie prawa jazdy może nie wystarczyć.

Co najmniej! Uważam, że powinniśmy przechodzić psychotesty, zanim wsiądziemy do samochodu - stwierdziła z powagą.

Przypomniała, że samochód nie jest niewinną zabawką, ale maszyną, która może doprowadzić do tragedii. Zwróciła uwagę, że każdego dnia na polskich drogach ginie średnio pięć osób.