Piękniejsza niż Ferrari mistrzyni Europy w różowych włosach na imprezie! A obok zapomniana gwiazda "M jak miłość"

Karolina Pilarczyk, dwukrotna mistrzyni Europy w drifcie, była główną gwiazdą 12. edycji Wielkiego Motoryzacyjnego Show, która odbyła się w klubie 911 Garage w Łomiankach.

Na wydarzeniu pojawiła się w różowych włosach, a wśród gości była także Julia Wróblewska, która otrzymała statuetkę "Klucze Sukcesu" i podkreśliła inspirującą rolę Pilarczyk.

Partner Karoliny Pilarczyk, Mariusz Dziurleja, zaznaczył, że celem jest wprowadzenie więcej ciepła, uśmiechu i koloru do motoryzacji, aby kojarzyła się z pozytywną energią i pasją.

Karolina Pilarczyk gwiazdą 12. edycji Wielkiego Motoryzacyjnego Show

Karolina Pilarczyk to kobieta, która przekracza wszelkiego rodzaju granice. Skończyła prestiżowe warszawskie liceum i ukończyła dwa kierunki studiów, a ostatecznie została... profesjonalną drifterką. W tej branży odnosi gigantyczne sukcesy. Na swoim koncie ma m.in. dwa tytuły mistrzyni Europy. To właśnie Karolina Pilarczyk była najważniejszą personą podczas 12. edycji Wielkiego Motoryzacyjnego Show, która odbyła się w klubie 911 Garage w Łomiankach. Mistrzyni Europy, która na imprezie pojawiła się w różowych włosach, była piękniejsza niż najładniejsze Ferrari. Zjawiskowo - choć zdecydowanie mniej wystrzałowo - prezentowała się Julia Wróblewska, czyli dawna i nieco już zapomniana gwiazda "M jak miłość". Aktorka znalazła się w gronie osób nagrodzonych statuetkami "Klucze Sukcesu".

Karolina Pilarczyk szykuje się do kolejnych startów. Gwiazda motorsportu otworzyła kolejny sezon driftingowy

Czuję ogromną wdzięczność. Wybór ścieżki, którą podjęłam w życiu, nie był łatwy, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że ktoś to zauważył i docenił. To dla mnie bardzo wzruszające i po prostu sprawia mi ogromną radość

- podkreśliła Julia Wróblewska, cytowana przez Akpę.

Julia Wróblewska o Karolinie Pilarczyk. "Stanowi ogromną inspirację"

Była gwiazda "M jak miłość" wypowiedziała się także na temat bohaterki wieczoru - Karoliny Pilarczyk, zwracając uwagę na jej zasługi w popularyzowaniu motoryzacji wśród kobiet.

Karolina Pilarczyk nie miała majtek na imprezie Playboya [ZDJĘCIA]

Karolina jest niezwykle ambitną osobą i uważam, że stanowi ogromną inspirację - szczególnie dla dziewczyn interesujących się motoryzacją, które często mogą czuć się w tej branży w mniejszości

- zauważyła Julia Wróblewska. Podczas 12. edycji Wielkiego Motoryzacyjnego Show zobaczyć można było wiele innych gwiazd, m.in. Kingę Zawodnik i Tomasza Luberta. W Łomiankach nie zabrakło także życiowego i zawodowego partnera Karoliny Pilarczyk - Mariusz Dziurlei.

Chcemy wprowadzić do motoryzacji więcej ciepła, uśmiechu i koloru. Zależy nam na tym, aby motorsport kojarzył się z pozytywną energią i pasją. Motoryzacja od zawsze była fascynacją - niezależnie od tego, czy mówimy o klasykach, czy najnowszych modelach. To coś, czego nie da się do końca wytłumaczyć - to po prostu pasja albo nawet miłość

- zaznaczył podczas uroczystości partner mistrzyni Europy w driftingu.

