Kiedyś "szara myszka", dziś królowa sprintu i piękna kobieta. Niezwykła przemiana Ewy Swobody

Ewa Swoboda, najszybsza Polka, niezmiennie elektryzuje świat sprintu, bijąc rekordy i zdobywając medale na największych imprezach.

Od dramatycznego falstartu po rekord świata juniorek – jej kariera to inspirująca historia, pełna triumfów i determinacji.

Odkryj, jak wyglądała jej droga na szczyt, jakie rekordy ustanowiła i kto jest jej partnerem życiowym.

Zaczęło się od falstartu. Droga na sprinterski szczyt

Historia kariery Ewy Swobody to gotowy scenariusz na film. Choć dziś jest jedną z największych gwiazd światowego sprintu, jej droga na szczyt nie była pozbawiona dramatycznych zwrotów akcji. Już jako juniorka pokazywała niezwykły talent, czterokrotnie poprawiając rekord Polski juniorek młodszych w biegu na 100 metrów w 2013 roku.

Prawdziwym przełomem miały być dla niej igrzyska olimpijskie młodzieży w Nankinie w 2014 roku. Uzyskała tam najlepszy czas eliminacji, jednak w biegu finałowym popełniła falstart i została zdyskwalifikowana. Ta bolesna lekcja nie zatrzymała jej rozwoju. Już dwa lata później, podczas Copernicus Cup w Toruniu, wynikiem 7,07 s ustanowiła nowy rekord świata juniorek w biegu na 60 metrów, który był jednocześnie nowym halowym rekordem Polski seniorek.

Rekord za rekordem. Dominacja na krajowym i światowym podwórku

Ewa Swoboda jest prawdziwą kolekcjonerką rekordów. W 2016 roku, ustanawiając wspomniany rekord świata juniorek, poprawiła jednocześnie 30-letni halowy rekord Polski Ewy Pisiewicz. Przez lata śrubowała ten wynik, by w 2024 roku podczas Halowych Mistrzostw Świata w Glasgow osiągnąć fenomenalny czas 6,98 s, co jest aktualnym rekordem Polski i 11. wynikiem w historii światowej lekkoatletyki.

Równie imponująco wyglądają jej osiągnięcia na otwartym stadionie. Na dystansie 100 metrów jej rekord życiowy wynosi 10,94 s (ustanowiony w 2023 roku podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej). To drugi najlepszy wynik w historii polskiego sprintu kobiet, tuż za legendarną Ewą Kłobukowską. Swoboda jest również wielokrotną mistrzynią Polski zarówno na stadionie, jak i w hali, od lat dominując na krajowym podwórku.

Kolekcja medali i największe sukcesy. Od Belgradu po Rzym

Imponujące rekordy idą w parze z medalami z najważniejszych imprez. Pierwszy seniorski krążek zdobyła w 2017 roku podczas Halowych Mistrzostw Europy w Belgradzie, gdzie wywalczyła srebro. Dwa lata później w Glasgow była już bezkonkurencyjna, zdobywając tytuł halowej mistrzyni Europy w biegu na 60 metrów.

Do swojej kolekcji dołożyła także srebrne medale Halowych Mistrzostw Europy w Stambule (2023) i Halowych Mistrzostw Świata w Glasgow (2024). W 2022 roku wraz z koleżankami ze sztafety 4 × 100 m zdobyła wicemistrzostwo Europy w Monachium, a w 2024 roku w Rzymie indywidualnie wywalczyła srebro na 100 metrów. Jest również stałą uczestniczką finałów i półfinałów mistrzostw świata, gdzie w 2023 roku w Budapeszcie zajęła wysokie, 6. miejsce w finale biegu na 100 metrów.

Nie tylko sport. Kim jest Ewa Swoboda prywatnie?

Poza bieżnią Ewa Swoboda jest barwną postacią, która nie boi się wyrażać siebie, co widać chociażby po jej charakterystycznych tatuażach. Fani z zainteresowaniem śledzą jej życie prywatne. Przez pewien czas była związana z czołowym polskim kulomiotem, Konradem Bukowieckim.

Obecnie jej partnerem życiowym jest płotkarz Krzysztof Kiljan, który również reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Para chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, pokazując, że świat sportu na najwyższym poziomie można z powodzeniem łączyć ze szczęśliwym życiem osobistym.

