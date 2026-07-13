Pogrzeb legendarnego komentatora na Powązkach. Specjalna księga kondolencyjna i prośba od rodziny

Karol Stopa nie żyje. Widzowie słuchali go przez kilkadziesiąt lat

O tym, że Karol Stopa nie żyje, dowiedzieliśmy się w czwartek, 9 lipca. O śmierci legendarnego komentatora specjalizującego się w tenisie poinformował Lech Sidor, jego przyjaciel i współpracownik. Karol Stopa opowiadając o zmaganiach na korcie, doskonale wiedział, o czym mówi. Był bowiem nie tylko teoretykiem, lecz także praktykiem. Zanim został dziennikarzem, grał w tenisa w klubie SKS Warszawianka. Organizował też zawody Grand Prix Warszawy Amatorów. Ich pierwszą edycję sam wygrał. Miłośnicy tenisa przez kilkadziesiąt lat mogli słuchać jego bezkompromisowych relacji tenisowych zmagań. Przez ponad ćwierć wieku (od 1998 roku) Karol Stopa był stałym komentatorem tenisa w telewizji Eurosport.

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Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!

- napisał Lech Sidor, który przekazał też informacje o pogrzebie Karola Stopy.

Pogrzeb Karola Stopy. Księga kondolencyjna i prośba od rodziny

Znany jest już termin i miejsce pogrzebu Karola Stopy. Legendarny komentator tenisa spocznie na warszawskich Starych Powązkach. Ostatnie pożegnanie rozpocznie się w czwartek (16 lipca) o godz. 14 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie ciała do grobu rodzinnego. Podczas pogrzebu Karola Stopy przygotowana będzie specjalna księga kondolencyjna, w której będzie można osobiście pożegnać zmarłego komentatora. Jego rodzina z kolei zwróciła się do żałobników z prośbą o wsparcie fundacji "Stare Powązki" zamiast przynoszenia kwiatów.

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