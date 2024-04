Seksowa Karolina Pilarczyk szykuje się do kolejnych startów. Gwiazda motorsportu otworzyła kolejny sezon driftingowy

10. jubileuszowe Wielkie Motoryzacyjne Show odbyło się w klimatycznym i mocno motoryzacyjnym miejscu jakim jest Stacja Klasyki w podwarszawskich Łomiankach. O muzyczną oprawę wydarzenia zadbał zaprzyjaźniony z Karoliną Tomasz Lubert oraz wokalistka Karla Strzelba, a w taneczne rytmy wprowadziła gości grupa Sambando.

Imprezę swoją obecnością uświetniły ją także zaprzyjaźnione z drifterką gwiazdy showbiznesu: Szymon Chwalisz - artysta malarz, Monika Richardson, Ewa Lubert - modelka i trenerka fitness, Kinga Zawodnik, Izabela Zalech - fotomodelka, Ewelina Ruckgaber - aktorka, wokalistka Kasia Nova, Robert Burneika, Agnieszka i Alex Mrozińscy oraz trenerka fitness Justyna Bolek.

Driftingowa dekada

„Od 10 lat organizuję dla was eventy motoryzacyjne, poprzez które staram się rozkochać was w dyscyplinie, którą ja kocham całą sobą. Drifting - precyzyjna jazda w poślizgach skradła moje serce już od pierwszych zawodów w kraju, czyli 2005 roku! Jestem z nią związana od początku i jeżdżę odkąd tylko byłam w stanie pozwolić sobie na przygotowanie pierwszego auta. Rokrocznie zabieram was w świat driftingu innym autem :) ale… to 10 lat temu nastąpił przełom… zbudowałam auto zdolne rywalizować i stworzyłam team dzięki któremu moje marzenia o podium zarówno w Polsce jak i Europie zaczęły się ziszczać.

Podwójne Mistrzostwo Europy, wielokrotne podium w zawodach driftingowych w Polsce, zarówno w Driftingowych Mistrzostwach Polski jak i Drift Open i wreszcie tytuł Mistrzyni Polski - tak w dużym skrócie wyglądała moja „driftingowa dekada” - tak Karolina Pilarczyk zwróciła się do fanów, dla których event był transmitowany na jej kanale FB. Dla nich także zorganizowany był konkurs w którym mogli zdecydować, które z aut Karoliny z ostatniej dekady wydaje im się najciekawsze - taką formułę przybrał w tym roku konkurs na Najciekawsze Auto Motorsportowe - kolejny z autorskich pomysłów Karoliny.

Klucze Sukcesu

Oprócz fanów, nagrodzone zostały także firmy, dla których motoryzacja jest ważna i chętnie angażują się w działalność z nim związaną. W tym roku statuetki odebrali: Stacja Klasyki - kultowe miejsce dla fanów motoryzacji z klasy deluxe, Strefa Oklejania - firma realizująca nawet najbardziej ambitne pomysły na oklejenie auta, Polska Liga ATV - promująca rywalizację sportową lub aktywny wypoczynek na quadach po specjalnie przygotowanych trasach , np. w Bieszczadach, salon Audi-Wilanów, dealer auto będący częścią największej grupy dealerskiej w Polsce- Grupy Cichy-Zasada, który umiejętnie łączy zamiłowanie do motoryzacji i modę dedykowaną fanom czterech kółek oraz Tunezyjski Urząd ds. Turystyki, który wraz z Karoliną promuje aktywny wypoczynek w swoim kraju.

Drifting i nie tylko w 2024

Kulminacją wydarzenia była premiera auta driftingowego jakim nasza mistrzyni rozpoczyna bieżący sezon zawodów. W tym roku Mistrzyni Polski wyjedzie ponownie Nissanem 200sx s15 z potężnym silnikiem corvette LSX 6.2 doładowanym kompresorem i generującym moc ok 1000KM, ale z zupełnie nowym designem zewnętrznym. Jedyna stała to, od lat wizerunki ukochanych psów Karoliny. W tym roku, ta psia rodzina powiększyła się o kolejną istotę.

Parterami wydarzenia byli: Petronas, Falken, Navitel, Forte oraz Biuro Promocji Tunezji i Salon Audi Wilanów- dzięki tym firmom, kilkoro osób z publiczności wyszło ze wspaniałymi nagrodami wygranymi w konkursach, jak np., wideorejestrator, zestaw olei, komplet opon czy tygodniowa wycieczka do Tunezji dla 2 osób. Zresztą, wygrani tego dnia było wszyscy bo Wielkie Motoryzacyjne Show Karoliny Pilarczyk to impreza dla każdego.