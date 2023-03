Karolina Pilarczyk gotowa na kolejny sezon. Wielkie Motoryzacyjne Show zgromadziło tłumy celebrytów!

Karolina Pilarczyk jest profesjonalnym kierowcą driftingowym, posiada licencję wyścigową oraz licencje driftingowe na Polskę i Europę, od lat bierze udział w zawodach na całym świecie. Samochody do zawodów konstruuje jej życiowy partner Mariusz Dziurleja. To również dzieki niemu piękna zawodniczka odnosi sukcesy na torach wyścigowych. - Ten sezon zapowiada się fantastycznie, wracamy do wyścigów, które będą odbywały się w całej Europie. Nie mogę się tego doczekać. Poza tym wybudowaliśmy świetne auto do offroad-u, więc pojawi się nowa dyscyplina sportowa w moim życiu. Dziś chcemy też uhonorować ludzi sportu, nie tylko zawodników, ale także inżynierów, producentów, mechaników&. W tym roku w naszym plebiscycie pojawiła się nowa kategoria "Klucze sukcesu", ponieważ chcemy uhonorować firmy, które stoją za sukcesem motoryzacji. Często mówi się o zawodnikach, a nie o producentach podzespołów, dostawców paliwa czy sprzętu - powiedziała Karolina Pilarczyk. Tego wieczoru rozstrzygnięty został także plebiscyt na Najciekawsze Auto Motosportowe, podczas którego internauci mogli głosować w czterech kategoriach: Drift, Offroad, Rajdy oraz Wyścigi. Gwiazdą wieczoru była oczywiście Karolina Pilarczyk i jej auto, ale event umilił też pokaz bielizny projektantki Diany Walkiewicz, podczas którego modelki prezentowały bieliznę z dopiętymi do ramion ogromnymi skrzydłami. Gwiazdą pokazu była Miss Polonia, Milena Sadowska.

Naszej uwadze nie mogła umknąć również część artystyczna. Zgromadzeni goście byli zachwyceni występem obdarzonej niezwykłym głosem Karoliny "Strzelby" Strzebońskiej i Tomka Luberta. Artystka wykonała, m.in. numer "Desire". Jakiś czas temu do utworu powstał klip, w którym gościnnie wystąpiła Karolina Pilarczyk.

Wśród gości wydarzenia pojawili się m.in.: Monika Richardson z partnerem, Kinga Zawodnik, Przemysław Stippa, Ewa i Tomasz Lubertowie, Magdalena Narożna, Magdalena Bolesławska, Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka. -Samochodami interesuję się od zawsze, a motoryzacja w wydaniu driftingowym jest bardzo ekscytująca. Jestem fanem Karoliny, więc z przyjemnością pojawiłem się na tym evencie. Nigdy nie jeździłem jako pasażer w driffcie, liczę, że kiedyś uda mi się tego doświadczyć - powiedział Przemysław Stippa, który wręczył Karolinie różę z różowym akcentem.