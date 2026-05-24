Najpiękniejsza koszykarka świata rozebrała się przed aparatem! Ręce lepiej trzymać na klawiaturze

Najpiękniejsza koszykarka świata rozebrała się przed aparatem!

KH Bartosz Olszewski
2026-05-24 7:51

Popularnością przewyższa już wiele gwiazd NBA, a jest coraz lepiej. Sophie Cunningham, gwiazda koszykarskiej ligi WNBA i zawodniczka Indiana Fever, postanowiła pokazać się fanom w zupełnie nowej, odważnej odsłonie. Uznawana przez wielu za najpiękniejszą koszykarkę na świecie, wzięła udział w sesji zdjęciowej do legendarnego wydania "Sports Illustrated Swimsuit" 2026, a efekty tej współpracy rozpalają internet do czerwoności!

Amerykańska koszykarka, znana z zaciętej walki na parkietach WNBA, tym razem zamieniła sportowy strój na niezwykle skąpe bikini! Sesja odbyła się na malowniczej wyspie Captiva na Florydzie, a za obiektywem stanęła fotografka Katherine Goguen. Zdjęcia w zjawiskowy sposób podkreślają zarówno jej wysportowaną sylwetkę, jak i kobiecą pewność siebie. Sophie Cunningham nie jest pierwszą koszykarką, która pojawiła się na łamach tego prestiżowego magazynu – wcześniej swoje wdzięki prezentowały tam takie gwiazdy jak Sue Bird czy Angel Reese.

Sama zawodniczka przyznała, że udział w sesji był dla niej niezwykle ważnym i wzmacniającym doświadczeniem. "To prawdopodobnie jedna z najbardziej wzmacniających rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiłam" – powiedziała w wywiadzie dla "SI Swimsuit". Dodała również, że jako wysoka sportsmenka zmagała się w przeszłości z problemami dotyczącymi postrzegania własnego ciała i kobiecości. Ta sesja stała się dla niej manifestem siły i samoakceptacji.

Reakcje fanów były natychmiastowe i entuzjastyczne. Media społecznościowe zalała fala pozytywnych komentarzy, w których kibice chwalili odwagę i wygląd koszykarki. Sophie Cunningham, która na co dzień jest również analityczką sportową i prowadzi podcast, udowodniła, że siła i kobiecość mogą iść w parze. Jej udział w sesji to ważny głos w dyskusji na temat wizerunku sportsmenek, pokazujący, że mogą one odnosić sukcesy zarówno na boisku, jak i poza nim.

