Pierwsze wyjście Peretti od śmierci Patryka. Tak pokazała się na salonach!

Od lipca 2023 roku życie Sylwii Peretti nie jest już takie samo. W tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie zginął jej ukochany syn Patryk. Celebrytka wielokrotnie opowiadała o bólu, z którym musi się mierzyć, i publikowała w sieci przejmujące wspomnienia. Przez długi czas nie oglądaliśmy jej na tego rodzaju wydarzeniach. Teraz jednak zdecydowała się pojawić publicznie podczas premiery filmu poświęconego Violetcie Villas.

Na miejscu Peretti nie była sama. Na zdjęciach z wydarzenia widać ją idącą w towarzystwie dwóch mężczyzn. Celebrytka na sobie dopasowany, beżowo-szary kombinezon, który podkreślał jej sylwetkę, a całość uzupełniła dużą torebką. Wyglądała elegancko i pewnie szła przed siebie, nie kryjąc się przed obiektywami fotoreporterów. Jej obecność na premierze przyciągała uwagę również dlatego, że to wyjątkowy moment - powrót na salony po wielkiej tragedii.

Wielki powrót Sylwii Peretti! Dawno nie widziano jej na takim wydarzeniu

Nie sposób jednak oderwać tego wyjścia od wydarzeń, które ostatnio rozgrywają się w życiu prywatnym celebrytki. W czerwcu 2026 roku jej mąż, Łukasz, został zatrzymany przez CBA. Sprawa dotyczy podejrzeń związanych z wyłudzeniem pieniędzy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nierzetelnymi fakturami VAT. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie, a jego obrona podkreśla, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

W ostatnich tygodniach głośno zrobiło się również o relacji małżonków. Podczas rozmowy z Małgorzatą Ohme Peretti została zapytana wprost, czy Łukasz nadal jest jej mężem. Jej odpowiedź była krótka i wymowna: "Jeszcze tak". Te słowa natychmiast wywołały spekulacje na temat przyszłości związku. Celebrytka później zaznaczyła, że nie zamierza publicznie omawiać prywatnych decyzji, ale podkreśliła, że nadal kibicuje mężowi i go wspiera.