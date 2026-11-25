Oto Łukasz z "Rolnik szuka żony"

37-letni Łukasz jest najstarszym uczestnikiem 13. edycji "Rolnik szuka żony". Z wykształcenia jest informatykiem, ale od trzech lat prowadzi własne gospodarstwo w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Zajmuje się hodowlą bydła szkockiego i uprawą ekologicznych warzyw. Swoje informatyczne doświadczenie wykorzystuje również w pracy na roli, wdrażając nowoczesne rozwiązania i automatyzując codzienne obowiązki.

Ma też na koncie podróże do 49 krajów, a od dziecka jest związany aktywny w sporcie. Próbował swoich sił między innymi w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i snowboardzie. Odnosił sukcesy w karate shotokan oraz e-sporcie. Sam opisuje siebie jako romantyka i marzyciela, który nie boi się nowych wyzwań.

Do programu zgłosił się, ponieważ chciał znaleźć kobietę, z którą mógłby zbudować prawdziwą relację. Nie ukrywał, że ma za sobą kilka związków, a ostatnie rozstanie było dla niego szczególnie trudne.

Relacja Łukasza i Agnieszki bez happy endu

W 11. odcinku 13. sezonu show "Rolnik szuka żony" widzowie zobaczyli, że między Łukaszem i Agnieszką nie dzieje się najlepiej. Kobieta miała poczucie, że rolnik nie poświęca jej wystarczająco dużo uwagi. Liczyła również na zaproszenie do jego domu, ale nie doczekała się tego.

Podczas poważnej rozmowy Agnieszka dała Łukaszowi do zrozumienia, że nie widzi przyszłości ich znajomości. Przyznała, że trudno im się porozumieć, a zapewnienie Łukasza, że zawsze może do niego przyjechać, nie było tym, czego oczekiwała. Kobieta chciała większego zaangażowania z jego strony. Spotkanie nie przyniosło więc oczekiwanego przełomu.

Łukasz pokazał się w nowej czapce, a fani oszaleli w komentarzach

Teraz uczestnik znów zwrócił na siebie uwagę. Na profilu programu "Rolnik szuka żony" pojawiła się zapowiedź finału 13. edycji, a Łukasz zaprezentował się w wyjątkowo charakterystycznym nakryciu głowy. Widzowie natychmiast zaczęli komentować jego stylizację. Nie zabrakło porównań do bohatera "Ogniem i mieczem"!

Haha Łukasz w tej czapce jak Skrzetuski w 'Ogniem i mieczem'. Myślałam, że to AI. Nie no, zrobił mi dzień. Ciekawe, czy wystąpi w tej czapce w finałowej edycji Czy Łukasz w tej czapce bedzie siedział w studio? Czy zamieni na kaszkiet? Fajnie że Łukasz założył taką czapaje, jak mu ludzie w komentarzach pisali o czapce to pokazał Wam fige z makiem i tu bije mu brawo Łukasz: A do finału wjeżdżam tak U Łukasza nic się nie zmienia prócz nakrycia głowy Bohun po powrocie z Gruzji, LUKS! Zarzucił czapę jak łysy grzywą o kant stołu O,wiem! ta czapka to jak w Anglii wojskowe nakrycie glowytak zwana bermyca Lukasz chyba robi na nas eksperyment spoleczny z tymi nakryciami.

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ZA KULISAMI ROLNIK SZUKA ZONY