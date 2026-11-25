Syn Zenka Martyniuka nie stroni od występów na swoim profilu na Instagramie. To tu właśnie rozegrały się największe dramy z jego udziałem. Ale teraz zachowuje się wstrzemięźliwie. Sytuacja jest naprawdę poważna. Daniel rozwodzi się ze swoją drugą żoną, Faustyną, matką jego syna Floriana. Po ujawnieniu informacji o rozwodzie z drugą żoną młody Martyniuk zamilkł.

Daniel Martyniuk nie kibicuje żonie w "Królowej przetrwania"

Przypomnijmy, że o rozpadzie małżeństwa Martyniuk poinformował w rozmowie z "Super Expressem". Dziennikarz zapytał go o udział Faustyny w nowej edycji programu "Królowa przetrwania". Odpowiedź Daniela nie pozostawiała wątpliwości co do sytuacji w jego związku.

Jesteśmy w trakcie rozwodu, nie interesuje mnie to.

Następnego dnia, w środę 25 listopada Daniel odezwał się, choć nie wprost, na Instagramie. Opublikował na swoim profilu krótkie nagranie z internetowym żartem. Na filmie widzimy klienta baru, który zamawia kieliszek napoju z procentami, a następnie płaci za niego najdrobniejszymi monetami, wyciąganymi z czeluści różnych kieszeni. Jego celem jest zirytowanie barmana i ostatecznie sukces zostaje osiągnięty. Daniel Martyniuk opisał filmik zdaniem w języku angielskim: " Never let them know yout next movie" - "Nie zdradzaj nikomu, jaki będzie twój kolejny ruch".

Dlaczego Daniel Martyniuk rozwodzi się z Faustyną?

Martyniuk na razie nie zdecydował się na żadne dodatkowe wyjaśnienia. Nie odniósł się też bezpośrednio do rozstania z Faustyną. Z relacji medialnych i wywiadów obojga wiadomo, że Daniel zdradził żonę - wyznał to w serwisie "Kozaczek". W tym samym miejscu Faustyna nie umiała odpowiedzieć na pytanie, czy jeszcze go kocha.

Tymczasem przed nami jeszze inna odsłona rodzinnych emocji. W nowej edycji "Królowej przetrwania" zobaczymy bowiem nie tylko Faustynę Martyniuk, ale także jej teściową, Danutę Martyniuk. Komu będzie kibicował Daniel? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale jak znamy syna Zenka, potrafi zaskoczyć.

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