Goszcząc w podcaście Farah Shammas, 69-letni Marlon Jackson wyznał, że od czterech lat walczy z rakiem prostaty. Muzyk przybliżył słuchaczom przebieg dotychczasowego leczenia i zdradził, jak się obecnie czuje. Choć nowotwór osiągnął najwyższe stadium zaawansowania, artysta wraz z lekarzami zachowuje optymizm i pogodę ducha.

Marlon Jackson walczy z rakiem. Brat Michaela Jacksona przeszedł poważne leczenie

Starszy o rok brat Michaela Jacksona w rozmowie opublikowanej 17 listopada zdradził, że diagnoza wymusiła u niego usunięcie gruczołu krokowego oraz poddanie się radioterapii. Pomimo wieloletnich zmagań z nowotworem, Marlon Jackson deklaruje świetne samopoczucie i snuje liczne plany na przyszłość, a poważną atmosferę wywiadu przełamał żartem na temat własnej odporności. Artysta wyraził wdzięczność wszystkim modlącym się w jego intencji i zaznaczył, jak ważną rolę odgrywa dla niego wiara w Boga. Zacytował również swojego lekarza, który podsumował jego kondycję zdrowotną słowami: "lepsza, niż się spodziewałem".

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Walczący z nowotworem prostaty wokalista dba o aktywność fizyczną i minimum cztery razy w tygodniu pokonuje pieszo po kilka kilometrów. Muzyk ujawnił także, że już w 1977 roku wyeliminował z diety wieprzowinę oraz wołowinę, a w późniejszym okresie całkowicie odstawił cukier.

Zwracam uwagę na to, co daję swojemu ciału. Staram się dbać o siebie - powiedział Marlon Jackson.

Podsumowując wywiad, 69-letni artysta zaapelował do odbiorców borykających się z różnymi problemami życiowymi, aby unikali stresu i czerpali radość z codziennych spraw. Przypomnijmy, że popularność przyniosły mu występy w oryginalnym składzie grupy The Jackson 5 u boku braci Michaela, Jackiego, Tita oraz Jermaine'a. W 1984 roku ponownie połączył z nimi siły na wielkich północnoamerykańskich stadionach w ramach trasy koncertowej Victory Tour. Swój jedyny solowy krążek wypuścił trzy lata po tym tournée, a ostatecznie porzucił regularną działalność na scenie muzycznej na rzecz biznesu.

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