Kto naprawdę najlepiej tańczy w TzG? Jurorzy odkryli karty przed finałem

Po emocjonującym półfinale "Tańca z Gwiazdami" na placu boju pozostały cztery pary. Każda z nich ma już za sobą długie tygodnie treningów, a poziom rywalizacji jest coraz wyższy. W tej sytuacji wskazanie faworyta nie jest łatwe nawet dla doświadczonych jurorów. O techniczne umiejętności uczestników zapytaliśmy Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę. Ich wypowiedzi pokazują, że w tym sezonie nie wystarczy tylko perfekcyjnie stawiać kroki. Liczą się również osobowość, emocje i to, co dana gwiazda potrafi przekazać publiczności.

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Tomasz Wygoda nie ukrywa, że trudno jednoznacznie wskazać najlepszego technicznie uczestnika. Wśród wyróżniających się osób wymienił Helenę Englert i Dominika Rupińskiego. Zwrócił jednak uwagę, że wiele zależy od konkretnego tańca. Docenił również Mandarynę, która ma własny styl i taneczne umiejętności. Szczególnie interesująco wypowiedział się jednak o Izie Kunie. Jak dodał, podczas oceniania nie można skupiać się wyłącznie na technice. Liczą się także inne elementy występu.

Nie wiem, kto jest najlepszy technicznie, bo to różnie się rozkłada... Najbardziej stawiałbym tutaj na Helenę i Dominika, ale to zależy od tańca. Mandaryna również ma technikę, choć jest ona trochę inaczej wypracowana. Iza, tak jak powiedziała Iwona, nie umie tańczyć... ale jest kosmitką! Słuchajcie, my dzisiaj bierzemy pod uwagę bardzo różne rzeczy. Nie jesteśmy wyłącznie sędziami i jurorami od techniki. Dopuszczamy wszystko. I taki wynik wyszedł nam na dziś. Zobaczymy, co wydarzy się w przyszłym odcinku - mówi nam Tomasz Wygoda.

Rafał Maserak również nie szczędził pochwał uczestnikom. Za najlepszego technicznie w ostatnim odcinku uznał Dominika Rupińskiego.

Wiesz, on cały czas bardzo dobrze tańczy. Trzeba pamiętać, że od początku prezentował wysoki poziom. Jego forma była właściwie cały czas na podobnym poziomie, ale dzisiaj pokazał też inne swoje oblicze. Technicznie zdecydowanie był najlepszy - mówi o Rupińskim Rafał Maserak.

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Maserak przyjrzał się także Mandarynie. Zauważył, że artystka ma dobre przygotowanie techniczne, a jej doświadczenie sceniczne pomaga jej tworzyć widowiskowe występy. Nie zawsze jednak przekłada się ono na taniec towarzyski. Mimo to razem z partnerem tworzy zgrany duet.

Jest dobra technicznie, a do tego robi niezłe show. Zdecydowanie widać jej doświadczenie sceniczne, chociaż czasami ono nie pomaga w tańcu towarzyskim. Tak się zdarza. Mimo wszystko razem tworzą fajny duet i to daje im siłę - mówi o Mandarynie Rafał.

Docenił nie tylko jej umiejętności, ale również odwagę w sięganiu po niestandardowe rozwiązania. Wspomniał między innymi o całkowitym zaciemnieniu studia i pokazywaniu kulis występu. Jego zdaniem Helena za każdym razem potrafi zaskoczyć widzów.

Aktorsko wymiata! Scenicznie, tanecznie i choreograficznie również. Dla mnie to odkrycie tego programu. Zdecydowanie osoba, która pokazuje nam różne oblicza i różne twarze. Za każdym razem czekamy na jej występ, zastanawiając się, co tym razem się wydarzy. Sięga po takie rozwiązania, których wcześniej nie mogliśmy realizować w tym programie. Szacunek, że producenci zgadzają się na takie pomysły. Wcześniej nie mieliśmy takich możliwości, jak na przykład całkowite zaciemnienie studia czy pokazanie backstage'u. To jest fajne, nowoczesne, a do tego Helena świetnie radzi sobie technicznie - mówi o Helenie Englert Maserak.

Nieco inaczej wygląda ocena Izy Kuny. Maserak przyznaje, że aktorka potrafi oczarować publiczność do tego stopnia, że techniczne niedociągnięcia przestają być najważniejsze. Zwrócił też uwagę na jej ogromne postępy, które było widać szczególnie podczas jive'a.

Iza jest taka, jak dzisiaj powiedziała Iwona - kosmitka. Potrafi nas tak oczarować swoim tańcem, że w ogóle nie zwracamy aż tak mocno uwagi na błędy techniczne. Dzisiaj również potrafiła przykryć je innymi elementami występu, przez co trudno było skupić się na niedociągnięciach. Ale zrobiła też ogromny postęp, tak jak każdy uczestnik. To nieuniknione. Trenujemy na sali przez 12, 14 czy 15 tygodni, więc każdy robi postępy. Dzisiaj również było to widać, nawet w jive'ie Iza zatańczyła technicznie zdecydowanie lepiej. Będzie gorąco! - mówi nam Maserak.

Do krytycznych komentarzy pod adresem aktorki odniosła się również Iwona Pavlović. Jurorka nie zamierzała udawać, że internetowy hejt jest jej obojętny.

Biedni są ci ludzie [przyp.red. którzy tak hejtują] nie Iza, tylko osoby, które piszą takie komentarze. Biedni są ludzie zero-jedynkowi, którzy swoje frustracje przerzucają na innych i nie potrafią dostrzec czegoś więcej. Moim zdaniem niektórzy po prostu nie potrafią ocenić artyzmu i nie wiedzą, czym jest sztuka. Powtórzę jeszcze raz: kiedy na parkiecie w programie "Taniec z Gwiazdami" pojawia się sztuka przez duże "S" i artyzm przez duże "A", sprawy techniczne zawsze schodzą u mnie na drugi plan. Jeżeli tego nie ma, wtedy oczywiście wypunktowuję wszystkie kwestie techniczne. Będę to powtarzać jak mantrę, bo tak właśnie uważam - mówi nam Iwona Pavlović o Izie Kunie.

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