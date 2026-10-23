Karolina Pisarek pokazała zdjęcia zaraz po porodzie. Młoda mama nie kryje radości

Karolina Pisarek została mamą. Wybrała dla dziecka oryginalne imię

Baby boom w polskim show-biznesie trwa w najlepsze. Niedawno informacją o powiększeniu rodziny podzieliła się Izabela Janachowska. Drugą pociechę powitała również Aleksandra Grysz z "Dzień Dobry TVN". Dni do porodu odliczają za to Dominka Serowska i Marcin Hakiel.

Niedawno do grona młodych mam dołączyła Karolina Pisarek-Salla. Modelka wraz z mężem powitali na świecie córeczkę, której nadali imię Kiara. Pochodzenie imienia najczęściej łączone jest z językiem irlandzkim i włoskim.

Wywodzi się od irlandzkiego imienia Ciara, oznaczającego "ciemna" lub "ciemnowłosa", natomiast we włoskim kojarzy się ze słowem chiara, czyli "jasna", "świetlista" i "promienna". Pod koniec lat 90. zyskało na popularności dzięki animacji "Król lew II: Czas Simby".

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Karolina Pisarek pokazała zdjęcia zaraz po porodzie

Kiara Salla urodziła się 12 października i jest oczkiem w głowie rodziców. Po porodzie Karolina Pisarek zrobiła sobie krótką przerwę od działalności w mediach społecznościowych. Teraz modelka nadrabia zaległości.

Na Instagramie opublikowała obszerny post, w którym opisała swój pobyt w szpitalu. Zilustrowała go zdjęciami z niemal każdego etapu - od ostatniego zdjęcia z brzuszkiem po chwile zaraz po porodzie. Udało jej się nawet zrobić zdjęcie z lekarzem, który prowadził ciążę.

Narodziny naszego dziecka przyniosły ogrom wzruszenia, miłości i poczucia spełnienia- takie dopełnienie. Bałam się tej chwili, a okazuje się, że wszystko co było przed było świetnym etapem, ale nie tak pięknym jak ten rozdział z teraz. Czuję się SPEŁNIONA. Te doświadczenia pokazały mi też, jak ważne w takim momencie są spokój, zaufanie i poczucie, że obok są ludzie, na których można się oprzeć - napisała Karolina.

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