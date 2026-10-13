Karolina Pisarek urodziła! Jej córeczka jest już na świecie. Jak ma na imię?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-10-13 14:28

Karolina Pisarek została mamą! Gwiazda opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia z porodówki. "Najlepszy dzień naszego życia" - napisała, zdradzając dokładną datę przyjścia dziewczynki na świat i jej imię. Gratulujemy!

Karolina Pisarek urodziła. Zdradziła imię córki

Karolina Pisarek i Roger Salla doczekali się pierwszego dziecka. Radosną nowinę modelka przekazała 13 października za pośrednictwem Instagrama. Modelka opublikowała serię zdjęć wykonanych w szpitalu, na których uwieczniono pierwsze chwile rodziny w powiększonym składzie. Przy okazji świeżo upieczeni rodzice zdradzili, jak nazwali swoją pociechę. Ich córka otrzymała imię Kiara. Pod fotografiami Karolina Pisarek zamieściła krótki podpis w języku angielskim.

"Best day of our life", czyli "Najlepszy dzień naszego życia" - napisała Karolina Pisarek, dzieląc się swoim wielkim szczęściem z fanami.

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Karolina Pisarek i Roger Salla wyczekiwali narodzin córki

Wieść o ciąży Karoliny Pisarek i Rogera Salli pojawiła się w kwietniu 2026 roku. Para z radością przygotowywała się do powitania na świecie pierwszego dziecka. Podczas gender reveal party przyszli rodzice zdradzili, że spodziewają się dziewczynki. Modelka dzieliła się z obserwatorami kolejnymi momentami oczekiwania na narodziny córeczki. Pokazywała ciążowy brzuszek i przygotowania do nowej roli. Nie zabrakło również prezentacji pokoju, który przygotowała dla Kiary.

Teraz oczekiwanie dobiegło końca. Karolina Pisarek i Roger Salla mogą już cieszyć się obecnością maleństwa, a pierwszymi chwilami w nowej roli postanowili podzielić się z fanami.

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Karolina Pisarek nie mogła urodzić naturalnie

Jeszcze przed porodem modelka opowiadała o swoich planach i ograniczeniach zdrowotnych. W rozmowie z Plejadą w maju 2026 roku przyznała, że nie może zdecydować się na poród naturalny. Jak wyjaśniała, względy zdrowotne sprawiły, że musiała podporządkować się zaleceniom lekarzy.

Jestem w sytuacji, gdzie nie mogę podjąć decyzji. Zdrowotnie nie mogę podjąć się naturalnego, co jest dla mnie też przykre - mówiła w wywiadzie i podkreślała, że najważniejsze jest bezpieczeństwo jej i dziecka.

Dziś modelka może świętować narodziny córki i powiększenie rodziny. Serdecznie gratulujemy!

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