Jan Rozmanowski, występujący pod pseudonimem Jann, mimo niepowodzenia w drodze do występu na Eurowizji i tak odniósł duży sukces. Piosenkarz ruszył w całkowicie wyprzedane trasy koncertowe i zebrał wokół siebie oddanych słuchaczy. Dziś artysta ma 27 lat i nie rezygnuje ze swojego stylu.

Jann i utwór "Gladiator" w preselekcjach do Eurowizji. To był skandal!

W 2023 roku mało znany wówczas wokalista chciał pojechać na Konkurs Piosenki Eurowizji i zgłosił do polskich preselekcji piosenkę "Gladiator". W głosowaniu SMS zyskał trzykrotnie większe poparcie od Blanki i jej "Solo", jednak ostatecznie zakończył rywalizację na drugim miejscu. Choć rozstrzygnięcie wzbudziło gigantyczne kontrowersje, Jann nie skupiał się przesadnie na skandalu i zajął się dalszą pracą nad muzyką. Szybko zgromadził liczną grupę odbiorców, a ze względu na ogromne zainteresowanie lokalizacje jego koncertów trzeba było przenosić do większych obiektów.

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Jak dziś wygląda Jann? Tak się zmienił po konkursie

Po zdobyciu pierwszej fali popularności w 2023 roku wokalista kontynuował pracę nad muzyką. Wprowadził na rynek debiutancki album "I store my fear and my pain in the nape of my neck", po którym ukazała się jego druga EP-ka zatytułowana "Made". Równocześnie zmienił się wizerunek piosenkarza, który wciąż wybiera odważne stylizacje, ale zrezygnował z mrocznego klimatu znanego z czasów preselekcji i dziś jest blondynem.

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"Mam zbudowany mocny fundament"

Obecnie muzyk tworzy kolejne utwory i trzyma się swojego dotychczasowego kierunku artystycznego. Korzysta ze zdobytego doświadczenia oraz branżowych znajomości, co owocuje nowymi projektami – jednym z nich jest wspólny kawałek z duetem Sw@da x Niczos, który w eurowizyjnych preselekcjach także uplasował się na drugiej pozycji.

Czuję, że już mam faktycznie bazę i fundament zbudowany mocny, żeby wyjść też szerzej, żeby zwiększyć zasięgi. Jeżdżę w te trasy międzynarodowe, stworzyliśmy razem z moją menadżerką Anią bardzo dużą siatkę kontaktów. Teraz będę tworzył - mówił artysta w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".

Czy ten Polak wystąpił na Eurowizji? Sprawdzian dla prawdziwych fanów muzyki Pytanie 1 z 12 Kajtek Januszkiewicz PRAWDA FAŁSZ Następne pytanie