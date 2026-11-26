Alicja Szemplińska w marcu br. została reprezentantką Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji, w którym uzyskała najwyższe poparcie jurorów od czasu startu Edyty Górniak w 1994 roku. Po tym występie wyjechała do Londynu, by pracować nad nowym materiałem, i jednocześnie pojawiała się na największych polskich scenach. Sam początek jej zawodowej drogi wyglądał jednak zupełnie inaczej.

Alicja Szemplińska wygrała "The Voice of Poland". Dlaczego nie pojechała wtedy na Eurowizję?

Zanim wokalistka zdobyła szeroką rozpoznawalność, wystąpiła w programie "Hit Hit Hurra". Przełom nastąpił jesienią 2019 roku, kiedy jako podopieczna Tomsona i Barona zwyciężyła w 10. edycji programu "The Voice of Poland". Niedługo później ruszyła praca nad jej pierwszymi profesjonalnymi singlami oraz przygotowania eurowizyjne.

Wygrana w specjalnej odsłonie "Szansy na Sukces" dała jej prawo do reprezentowania Polski w 2020 roku z utworem "Empires". Konkurs odwołano jednak przez pandemię, a w kolejnym roku TVP wskazała na reprezentanta Rafała Brzozowskiego. W efekcie, 18-letnia wówczas piosenkarka musiała odłożyć plany międzynarodowego występu i skupiła się na trudnej współpracy z wytwórnią.

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Nie chciała iść na kompromisy i sprzedawać życia w internecie

W rozmowie z serwisem "Plejada" Alicja Szemplińska opowiedziała ostatnio o pierwszych latach swojej profesjonalnej aktywności i komentarzach, jakie słyszała w wytwórni. Wokalistka odmawiała nagrywania utworów wbrew sobie oraz dzielenia się życiem prywatnym w internecie. Przez to prace nad jej debiutanckim albumem zajęły pięć lat, a wiele stworzonych w tym czasie piosenek przepadło.

Wytwórnia, z którą podpisałam kontrakt, nie miała ze mną łatwo. Wielokrotnie słyszałam, że jestem trudną, upartą i nieposłuszną artystką. Że gdybym posłuchała mądrzejszych i bardziej doświadczonych ode mnie, zaszłabym dużo dalej i byłabym największą polską wokalistką. A ja nie chciałam chodzić na kompromisy – ani jeśli chodziło o moją twórczość, ani mój wizerunek. Namawiano mnie do tego, żebym była influencerką i pokazywała swoje życie w internecie. Broniłam się przed tym rękami i nogami – wyznała wokalistka.

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Alicja i "Pray" z sukcesem na Eurowizji 2026. W Polsce piosenka poszłaby na straty?

Po czasie mniejszej obecności medialnej oraz nieudanych preselekcjach do Eurowizji 2023 artystka doczekała się przełomu. Pozostając wierną swojej stylistyce, zgłosiła utrzymany w klimacie R&B utwór "Pray", który zapewnił jej wyjazd na Eurowizję w Wiedniu. W finale konkursu w 2026 roku piosenka przyniosła Polsce siódme miejsce u jurorów i dwunastą lokatę w klasyfikacji końcowej.

Jak relacjonowała Szemplińska, osoby decyzyjne w polskiej branży muzycznej nie widziały na krajowym rynku przestrzeni dla takiej twórczości i sugerowały, że artystka musiałaby zdobyć uznanie w Wielkiej Brytanii albo USA, by znaleźć docenienie. Dziś wokalistka rzeczywiście współpracuje z czołowymi twórcami w Londynie, czego rezultatem jest jej pierwszy po Eurowizji singiel - "She's back".

Zazwyczaj słyszałam, że jest we mnie potencjał, że mam głos i wizerunek, które mogłyby się sprzedać, ale trzeba by nade mną popracować i zrobić ze mnie popową wokalistkę. Wszyscy chcieli mnie lepić na nowo. Nikt nie był tak po prostu zainteresowany mną i moją muzyką. Gdy puściłam kilku polskim producentom "Pray", wszyscy mówili, że to świetny numer, ale dadzą sobie rękę uciąć, że w naszym kraju przejdzie bez echa – powiedziała Alicja.

Sonda Czy Alicja Szemplińska powinna jeszcze raz pojechać na Eurowizję? Tak Nie Nie mam zdania