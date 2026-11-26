Polak zginął w katastrofie statku u wybrzeży Islandii! Fale miały dziewięć metrów

W środę po południu, około 100 kilometrów od wschodnich wybrzeży Islandii doszło do katastrofy statku. Jak informują Island News i islandzki portal ruv.is, kapitan statku rybackiego Jökull ÞH 299 nadał sygnał alarmowy. Jednostka zatonęła, ale członkowie załogi zdążyli opuścić pokład. Natychmiast rozpoczęła się wielka akcja ratunkowa. Na pomoc ruszyły służby ratownictwa morskiego i Straż Przybrzeżna. Wezwano również inne statki znajdujące się w okolicy. Członkowie załogi zostali podjęci z morza i przetransportowani śmigłowcem do Egilsstaðir.

Polak nie żyje. MSZ potwierdza tragiczne informacje

Niestety, jednym spośród trzech członków załogi, których ostatecznie nie udało się uratować, był obywatel Polski. Informację tę potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór.

– Potwierdziliśmy, że w załodze na pokładzie byli Polacy - jeden nasz obywatel jest bezpieczny, jeden niestety zginął. Służby konsularne w Reykjavíku są w kontakcie z lokalnymi władzami, udzielają wsparcia i ustalają dalsze szczegóły – przekazał rzecznik MSZ. - Załoga statku liczyła siedemnaście osób, w tym dwóch polskich obywateli, z których jeden zmarł. Władze islandzkie uruchomiły Centrum Koordynacji Ochrony Ludności a pracę nadzorowała premier i minister sprawiedliwości Islandii - dodał.

Głos w sprawie katastrofy zabrała także premier Islandii Kristrún Frostadóttir. W rozmowie cytowanej przez ruv.is podkreśliła odwagę ratowników. – Był to naprawdę heroiczny wyczyn – powiedziała. Zaznaczyła również, że członkowie załogi po zatonięciu statku trzymali się razem i nikogo nie zostawili. Zdaniem premier była to jedna z najtragiczniejszych katastrof morskich u wybrzeży Islandii w ostatnich dziesięcioleciach. Jej skutki mogły być jeszcze gorsze, gdyby nie odwaga ratowników i postawa rybaków. Przyczyny zatonięcia statku nie zostały podane w przytoczonych komunikatach.