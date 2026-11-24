Gdzie urodzili się polscy politycy? Warszawa nie jest jedyną odpowiedzią

W politycznych relacjach wszystkie drogi zdają się prowadzić do Warszawy. Tutaj odbywają się najważniejsze głosowania, tutaj padają deklaracje i tutaj dziennikarze próbują dogonić polityków z mikrofonem. Łatwo zapomnieć, że stolica dla wielu z nich była dopiero kolejnym przystankiem.

Miejsce urodzenia, miejscowość dorastania i okręg wyborczy to jednak trzy różne rubryki. Polityk może urodzić się w jednym mieście, wychować w drugim, a mandat zdobyć w jeszcze innym. Wyborcza mapa potrafi zmieniać się z kadencji na kadencję. Wpisu w metryce nie da się równie łatwo przenieść.

Dlatego w naszej galerii sprawdzamy konkretnie miejsca urodzenia. Przy okazji przypominamy lokalne związki, które czasem tłumaczą znacznie więcej niż adres warszawskiego biura.

Donald Tusk i Karol Nawrocki mają wspólny punkt na mapie

Politycznie dzieli ich wiele, ale w rubryce „miejsce urodzenia” Donald Tusk i Karol Nawrocki mają wpisany Gdańsk. Pierwszy przyszedł tam na świat w 1957 roku, drugi w 1983. To samo miasto, dwa pokolenia i bardzo różne polityczne drogi.

Z Gdańskiem wiążą się też kolejne rozdziały ich biografii. Tusk ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim, a Nawrocki kierował tamtejszym Muzeum II Wojny Światowej. Zanim ich spory zaczęły wyznaczać rytm ogólnopolskich wiadomości, obaj zapisali się więc w życiu tego samego miasta.

Inną parę tworzą Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj urodzili się w Krakowie, obaj studiowali na Uniwersytecie Jagiellońskim, choć wybrali różne ścieżki: prawo i medycynę. Wspólny akademicki adres najwyraźniej nie wymaga wspólnego politycznego programu.

Beata Szydło nie urodziła się w Brzeszczach. Te miejscowości łatwo pomylić

Przy Beacie Szydło często pojawiają się Brzeszcze – miasto, w którym była burmistrzem. Jednak jej miejscem urodzenia jest Oświęcim. To dobry przykład, jak miejscowość związana z początkiem kariery potrafi przesłonić tę zapisaną w dokumentach.

Podobną pułapkę kryje życiorys Ewy Kopacz. Zawodowo była związana z Szydłowcem, gdzie kierowała Zakładem Opieki Zdrowotnej, ale urodziła się w Skaryszewie. Dwie miejscowości, dwa różne fragmenty biografii.

W zestawieniu są też Roman Giertych ze Śremu, Radosław Sikorski z Bydgoszczy, Szymon Hołownia z Białegostoku i Sławomir Mentzen z Torunia. Polityczna mapa Polski okazuje się znacznie bogatsza niż codzienna trasa między Sejmem a telewizyjnym studiem.

Zobaczcie galerię i sprawdźcie, gdzie urodzili się znani politycy. Przy których nazwiskach bez wahania wskazalibyście właściwe miasto?