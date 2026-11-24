Minister edukacji pojawiał się w programie "Graffiti" w Polsat News. Jednym z głównych tematów rozmowy była sprawa bezpieczeństwa najmłodszych w sieci. Minister przekazała, że wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji stworzony został projekt ustawy dotyczący minimalnego wieku dostępu do internetowych serwisów społecznościowych. Zgodnie z nim dostęp do mediów społecznościowych byłby możliwy dla osób, które skończyły 15 lat, do tego wprowadzona miałaby być też weryfikacji wieku. Zapytana o to, kiedy weszłoby to w życie oceniła:

- Optymalnym rozwiązaniem byłoby od 1 stycznia kolejnego roku, czyli 2028. Da się szybciej? Super, ale już dzisiaj może obowiązywać, tylko się muszą wziąć do roboty i operatorzy i platformy. Pytanie czy postawią swój interes finansowy nad bezpieczeństwo dzieci. My jako państwo nie pozwolimy na to - powiedziała minister.

W sieci bardzo głośno zrobiło się o tym wywiadzie, nie tylko ze względu na podjęty temat, ale też na... wygląd Barbary Nowackiej. Internauci zwrócili uwagę, że polityczka przeszła metamorfozę. Niektórzy jej nie poznali. - Rozpoznałem minister Nowacką jedynie po głosie - napisał w sieci jeden z dziennikarzy. Inni komentowali: - Nie do poznania; Słuchajcie, kto to jest?!

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