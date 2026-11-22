Szef MSZ Radosław Sikorski ocenił, że Szymon Hołownia jest dobrym kandydatem na ambasadora w Watykanie, a jego kandydaturę pozytywnie zaopiniował Konwent Służby Zagranicznej. Sam Hołownia powiadomił też premiera Donalda Tuska, że byłby gotów podjąć się tej misji. Watykan to najmniejsze uznawane państwo świata pod względem powierzchni i najmniejsze niepodległe państwo pod względem liczby ludności. To także siedziba najwyższych władz kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Watykan jednoznacznie kojarz się z duchowieństwem, a co ciekawe sam Szymon Hołownia przed laty miał plan, by zostać zakonnikiem!

Było to jeszcze zanim trafił do mediów, z których to wszedł do wielkiej polityki. Przez wiele lat prowadził wraz z Marcinem Prokopem program rozrywkowy "Mam Talent". Był też poczytnym autorem książek zahaczających o tematy religijne. Wystarczy wspomnieć tylko kilka jego tytułów książek: "Kościół dla średnio zaawansowanych", "Tabletki z krzyżykiem", "Ludzie na walizkach", "Monopol na zbawienie" czy "Bóg. Życie i twórczość".

Szymon Hołownia zanim został gwiazdą, chciał iść zupełnie inną drogą przez życie. Postawił na drogę kościelną. Hołownia aż dwa razy był w nowicjacie zakonu dominikanów! O wszystkim opowiadał w wywiadach po latach od opuszczenia zakonnych murów.

Dwukrotnie byłem w nowicjacie u dominikanów i dwukrotnie z niego występowałem. Raz przez dość poważną chorobę, drugi raz, bo zrozumiałem, że to nie jest miejsce dla mnie, że nie nadaję się do życia w strukturze, w której wszystko jest na dzwonek, a rytm dnia wyznacza seria sygnałów, po których trzeba precyzyjnie wykonać pewne czynności. Zawsze gdy o tym mówię, chciałbym opowiedzieć jakieś krwiste historie, o kryzysie, zwątpieniu, no ale nie mam co opowiadać. Jak czasem mawiają u mojej żony w wojsku: „podstawą zarządzania jest zmiana decyzji”. Od czasu nowicjatu zdarzyło mi się jeszcze kilka zawierzeń, decyzji, wyborów - komentował w wywiadzie na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w 2020 w czasie kampanii wyborczej, w której startował na urząd prezydenta.

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