Okazuje się, że pochodzenie politycznych domów to nie jedyny punkt wspólny w ich życiorysach. Obie panie, czyli Kasia Tusk i Marta Kaczyńska, wybrały do życia tę samą, prestiżową dzielnicę Sopotu. Ich adresy dzieli dystans zaledwie kilkuset metrów, co sprawia, że bez trudu mogą wpadać na siebie podczas codziennych przechadzek po okolicy.

Marta Kaczyńska mieszka w mieszkaniu odziedziczonym po rodzicach, usytuowanym w urokliwej, zabytkowej kamienicy. Wnętrze oddaje ducha tego typu architektury – uwagę przykuwają tam przestronne okna oraz masywne drzwi. Prawniczka urządziła tę przestrzeń z myślą o ponadczasowej klasyce i szyku. Panuje tam pełna harmonia, a wystrój jest stonowany i pozbawiony zbędnego przepychu.

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W niedalekim sąsiedztwie, również w eleganckim i stylowym budynku, swój azyl znalazła Kasia Tusk. Jej mieszkanie cechują podobne detale architektoniczne: imponujące, łukowato zakończone okna, drzwi z przeszkleniami oraz parkiet z naturalnego drewna. Dodatkowym atutem mieszkania jest tradycyjny piec kaflowy. W aranżacji dominuje jasna paleta barw z przewagą bieli, którą przełamują subtelne, złote akcenty. Całość świadczy o dużym wyczuciu estetyki blogerki i stanowi dla niej przestrzeń do wyciszenia. Kasia chętnie pokazuje wnętrza swego domu i trzeba przyznać, że ma doskonały gust.

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Na ten nietypowy zbieg okoliczności zwrócił uwagę przed kilkoma laty dziennik „Super Express”. Jak wówczas podawaliśmy, okolica wybrana przez córkę premiera należy do najbardziej ekskluzywnych zakątków w całym Trójmieście, gdzie za nieruchomość trzeba zapłacić od 800 tysięcy do nawet 1,5 miliona złotych. Miejsce kusi ciszą oraz sąsiedztwem terenów leśnych.