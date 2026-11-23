Finał głośnego sporu między Danutą Holecką a Tomaszem Lisem stał się faktem. W najnowszym numerze tygodnika „Newsweek” ukazały się oficjalne sprostowanie i przeprosiny. Tomasz Lis, który kierował redakcją w latach 2012–2022, przeprosił w nich za naruszenie dobrego imienia i prywatności Danuty Holeckiej.

Sprawa ma swój początek w czerwcu 2019 roku. To wtedy na okładce „Newsweeka” pojawiła się podobizna Holeckiej z wymownym podpisem: „Gotowa na wszystko. Jak niezbyt zdolna dziennikarka, która jest twarzą i szefową Wiadomości, zabiega o karierę, sławę i względy polityków PiS”. Wewnątrz numeru opublikowano tekst, który stał się zarzewiem sądowego konfliktu.

Przeprosiny za „nieprawdziwe twierdzenia”

W opublikowanym oświadczeniu Tomasz Lis przeprosił Danutę Holecką za naruszenie jej dóbr osobistych – dobrego imienia i prywatności. Chodziło o zamieszczenie w artykule nieprawdziwych informacji, które uderzały w jej wizerunek.

Ja, niżej podpisany, jako były redaktor naczelny tygodnika "Newsweek Polska", przepraszam Panią Danutę Dunin-Holecką za naruszenie jej dóbr osobistych - dobrego imienia i prywatności, w artykule pt. "Królowa wiadomości", opublikowanym w papierowym wydaniu tygodnika "Newsweek Polska" z dnia 17 czerwca 2019 r., przez zamieszczenie nieprawdziwych twierdzeń dotyczących pozowania przez Danutę Dunin-Holecką do wspólnych zdjęć z większością polityków PiS, utrzymywania pozazawodowych relacji z tymi politykami oraz opisujących rady udzielane synom w kwestii zakupów.

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