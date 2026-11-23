Choć były prezydent ma już 83 lata, tempa mogą mu pozazdrościć znacznie młodsi politycy. Lech Wałęsa cyklicznie lata za ocean, gdzie na zaproszenie amerykańskich instytucji i uczelni wygłasza wykłady o historii oraz wyzwaniach współczesnego świata. Za każdym razem spotkania z legendarnym przywódcą Solidarności cieszą się tam ogromnym zainteresowaniem, a sale wypełniają tłumy słuchaczy. Podczas ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych oprócz wystąpień znalazł też czas na wywiady dla waszyngtońskich mediów.

Danuta Holecka górą! Tomasz Lis musiał ją przeprosić w gazecie

Mimo napiętego grafiku i zagranicznych podróży w życiu byłego prezydenta są jednak stałe, niezmienne punkty. Lech Wałęsa jest osobą głęboko religijną i gdy tylko jest w kraju, w niedzielę nie może go zabraknąć w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. W ostatnią niedzielę jak zawsze po wejściu do kościoła polityk zajął swoje stałe miejsce w tej samej ławce, w skupieniu uczestnicząc w nabożeństwie.

Gdy tylko msza dobiegła końca, wokół byłego prezydenta od razu zrobiło się tłoczno. Fotoreporter „Super Expressu” zauważył, że gdańszczanie powitali go wyjątkowo ciepło i życzliwie. Niecodziennie przecież widuje się w sąsiedniej ławce laureata Pokojowej Nagrody Nobla. W pewnym momencie do polityka podszedł jeden z mężczyzn, prosząc, by ten zapozował do pamiątkowej fotografii z jego dziećmi. Wałęsa z uśmiechem spełnił tę prośbę i – jak ma to w zwyczaju – cierpliwie pozował do kolejnych zdjęć z pozostałymi wiernymi, zamieniając z nimi kilka serdecznych słów przed powrotem do domu.

34