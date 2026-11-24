Miłosz Kłeczek to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy Republiki. Ze stacją związany jest od początku 2024 roku. Trafił tam po zmianach, które zaszły w TVP pod koniec 2023 roku. W Telewizji Polskiej pojawiał się na antenie TVP Info, prowadził m.in. programy „Woronicza 17”, „Forum” oraz „Strefę starcia”. Zanim tam trafił związany był z grupą TVN (miał nawet propozycję pracy w "Faktach") i Superstacją, a także telewizją TTV i radiową Jedynką.

Niedawno Miłosz Kłeczek opowiedział o sobie, swoim życiu i karierze w programie „Blaski i Cienie”. Podzielił się nieznaną historią o tym, jak będąc jeszcze nastolatkiem chciał dostać się do jednego z programów rozrywkowych TVP.

Kłeczek poszedł na casting do programu "Supertalent"

Był rok 2006, a TVP robiła casting do programu "Supertalent”, dziś mało kto pamięta ten telewizyjny format, który prowadziła Beata Sadowska. W jury zasiadali: Monika Richardson, Katarzyna Figura, Bogusław Kaczyński i Wojciech Cejrowski. Do tego właśnie programu chciał się dostać Kłeczek. Po wielu latach, tak wspominał tę przygodę: - Był kiedyś taki talent show w Telewizji Polskiej „Super talent”. I ja wtedy postanowiłem, że ten program to będzie moja przepustka do telewizji. Skończyłem właśnie 18 lat, dostałem prawko, wziąłem od rodziców furę i pojechałem na pierwszy casting do Krakowa.

W czasie castingu dostał wręcz aktorskie zadanie, bo musiał wcielić się w artystkę nietuzinkową, czyli Violettę Villas:

W Krakowie kazali mi się wcielić w rolę Violetty Villas. No więc zacząłem udawać Violettę Villas. Jak wiesz, ona zajmowała się zwierzętami, miała mnóstwo psów, więc wymyśliłem sobie scenkę, że rano wstaję i muszę zaopiekować się tymi zwierzętami. To było dosyć komiczne - wspominał.

Niestety, Miłoszowi Kłeczkowi nie udało się przejść do kolejnego etapu castingu. Co więcej, wziął on udział w kolejnym castingu do show, ale zorganizowanym w Warszawie (dziennikarz pochodzi z Częstochowy). Tam jednak znów mu się nie powiodło. To go jednak nie zniechęciło, wciąż starał się brać udział w różnych nagraniach i castingach, by dostać się do świata mediów.

Miłosz Kłeczek - wykształcenie

Jeśli chodzi o wykształcenie to Miłosz Kłeczek przez rok studiował politologię, a następnie poszedł na prawo. W czasie tych studiów dostał się też na staż do Polskiego Radia, było to w 2008 roku, zaczynął w radiowej Jedynce.