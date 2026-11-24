Marianna Schreiber i Janusz Korwin-Mikke pojawili się razem na strzelnicy.

Na nagraniu polityk trzyma karabin, a Schreiber pokazuje amunicję.

Krótki film wykorzystuje muzykę Beyoncé, nawiązując do internetowego trendu.

Schreiber opublikowała także wspólne zdjęcie z Korwin-Mikkem, które wywołało dyskusję w sieci.

Marianna Schreiber ponownie zaskoczyła swoich obserwatorów. Celebrytka i aktywistka polityczna pokazała nagranie z wizyty na strzelnicy, na której towarzyszył jej Janusz Korwin-Mikke. Krótki film został zmontowany w konwencji popularnych internetowych trendów, a w tle słychać muzykę Beyoncé. Całość wygląda dość nietypowo, szczególnie biorąc pod uwagę to, kto występuje przed kamerą.

Na pierwszych ujęciach pojawia się 84-letni polityk, który ma na sobie białą koszulę, muszkę i charakterystyczną kamizelkę. Na głowie nosi ochronniki słuchu, a w rękach trzyma karabin. Po chwili kamera pokazuje Mariannę Schreiber, która prezentuje pudełko z nabojami.

Korwin-Mikke i Marianna Schreiber na strzelnicy. Nagranie trafiło do sieci

Film trwa zaledwie kilkanaście sekund. Korwin-Mikke spogląda prosto w obiektyw, stojąc na stanowisku strzeleckim. Schreiber, ubrana na czarno, również ma na sobie ochronniki słuchu i okulary. Pokazuje kamerze amunicję, a następnie patrzy w jej kierunku.

Całość uzupełnia muzyka Beyoncé, wykorzystywana w internetowych trendach. Zestawienie znanego polityka, strzelnicy i popowego podkładu nadaje nagraniu humorystyczny charakter.

To jednak nie wszystko. Schreiber opublikowała również na platformie X materiały z wizyty na strzelnicy. Jeden z filmów zapowiedziała słowami:

„Zobaczcie do czego Prezes strzela😱”.

Marianna Schreiber pokazała zdjęcie z Korwin-Mikkem. Internauci komentują

Wspólna wizyta na strzelnicy wzbudziła zainteresowanie także za sprawą fotografii, na której Schreiber i Korwin-Mikke pozują z bronią. Celebrytka dołączyła do niej wypowiedź polityka dotyczącą prawa do jej posiadania.

Publikacja spotkała się z mieszanymi reakcjami internautów. Część komentujących krytykowała pozowanie z bronią, zwracając uwagę na niedawne tragiczne wydarzenia w Krakowie.

Nie jest to pierwsze spotkanie Schreiber z Korwin-Mikkem. Celebrytka już wcześniej publicznie wyrażała sympatię do polityka. W październiku, z okazji jego 84. urodzin, poświęciła mu obszerny wpis, w którym chwaliła jego konsekwencję i działalność polityczną.

Teraz oboje ponownie pojawili się razem, tym razem w scenerii zdecydowanie odmiennej od telewizyjnego studia. Nagranie ze strzelnicy można zobaczyć poniżej.

Poniżej galeria zdjęć: Marianna Schreiber na ściance z uroczym blondynem

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