24 listopada 1944 roku na linii kolejowej między Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami, niedaleko Barwałdu Średniego, doszło do czołowego zderzenia niemieckiego pociągu wojskowego z pociągiem osobowym.

Katastrofa była wynikiem błędu dyżurnego ruchu na stacji w Kalwarii, który odprawił pociąg osobowy, nie czekając na skład wojskowy.

W wypadku zginęło co najmniej 60 osób, głównie Polaków z pociągu pasażerskiego, a dyżurny ruchu został za swój błąd skazany na śmierć i rozstrzelany przez Niemców.

Pociąg pasażerski zderzył się z transportem wojskowym. Jak doszło do katastrofy kolejowej w Barwałdzie Średnim?

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 24 listopada 1944 roku na linii kolejowej między Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami. Wojenna rzeczywistość i działania dywersyjne polskiego podziemia bezpośrednio wpłynęły na tragiczny splot wydarzeń. Jak wskazuje wybitny badacz tej historii, prof. Andrzej Nowakowski, przepełniony pociąg osobowy relacji Zakopane – Kraków musiał zostać skierowany na trasę okrężną przez Wadowice i Spytkowice. Wszystko przez to, że partyzanci skutecznie uszkodzili regularny szlak łączący Kalwarię Zebrzydowską ze Skawiną.

Niestety, to właśnie na tej awaryjnej trasie rozegrał się prawdziwy horror. Kluczowym czynnikiem okazał się czynnik ludzki. Dyżurny ruchu na stacji w Kalwarii Zebrzydowskiej popełnił niewybaczalny, kardynalny błąd. Odprawił on pociąg osobowy pełen cywilów, zupełnie zapominając o poruszającym się z naprzeciwka niemieckim towarowym składzie wojskowym. Choć kolejarz szybko zorientował się w swojej pomyłce i desperacko próbował ją naprawić, na jakąkolwiek reakcję było już za późno. Rozpędzone maszyny zmierzały nieuchronnie ku sobie.

Zginęło co najmniej 60 osób. Winny wypadku został rozstrzelany

Siła czołowego zderzenia była gigantyczna, a dysproporcja między konstrukcjami obu pociągów tylko pogłębiła rozmiar tragedii. Pociąg pasażerski składał się ze starych, drewnianych wagonów austriackich z lat 1911-1918. Z kolei niemiecki transport wojskowy uformowany był z nowoczesnych, niezwykle mocnych stalowych pulmanów. W momencie uderzenia przepełniony skład cywilny został dosłownie zmiażdżony i niemal całkowicie zniszczony, podczas gdy pociąg wojskowy nie odniósł większych uszkodzeń.

Katastrofa kolejowa w Barwałdzie Średnim była przyczyną śmierci co najmniej 60 osób. Byli to przede wszystkim podróżujący składem cywilnym Polacy. Według części źródeł historycznych i szacunków, uwzględniających osoby zmarłe później w szpitalach w wyniku odniesionych ciężkich obrażeń, ostateczna liczba ofiar mogła przekroczyć nawet 130 osób.

Niemcy zareagowali na ten wypadek z całą bezwzględnością. Odpowiedzialny za błędną decyzję polski dyżurny ruchu, którego pomyłka doprowadziła do zderzenia pociągów, został błyskawicznie postawiony przed sądem. Okupant skazał go na karę śmierci, a wyrok wykonano przez rozstrzelanie.

Największa katastrofa kolejowa w Polsce. W zderzeniu pociągów osobowego i towarowego zginęło 67 osób

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