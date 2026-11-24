Szatan ukazał się papieżowi Franciszkowi? Ujawniono niezwykłe zapiski

Prywatne dzienniki papieża Franciszka zebrał i opatrzył komentarzem jego bliski współpracownik, argentyński kardynał Victor Fernandez. Zapiski pochodzą z okresu od grudnia 1992 roku do sierpnia 2024 roku. Szczególną uwagę zwraca wpis ze stycznia 2021 roku, w którym Franciszek wymienił trzy momenty swojego życia, kiedy był przekonany, że zobaczył diabła. Do jednego z takich doświadczeń miało dojść już podczas jego pontyfikatu, w trakcie spotkania z watykańskimi urzędnikami. „Nie mogę zapomnieć potężnej chropowatości jego głosu” – napisał papież, cytowany przez Reutersa. „Pan dał mi szansę, by opuścić to spotkanie, i tak oto mnie uwolnił”.

Franciszek opisał wizję piekła. Chwycił za różaniec

W czerwcu 2018 roku Franciszek zanotował kolejne niezwykłe doświadczenie. „Ostatniej nocy widziałem wejście do piekła” – napisał. „Zajrzałem tam na chwilę i przeraziłem się. Chwyciłem różaniec jak broń. Dziękuję Panu za tę pomoc”.

Z dzienników wynika również, że Franciszek przeżywał poważny kryzys duchowy. Zmagał się z pokusą wykorzystywania władzy do manipulowania innymi ludźmi. Jak relacjonuje kardynał Fernandez, papież uważał to za jedną z najcięższych prób, jakich doświadczył.

Tajemnice zmarłego papieża ujrzały światło dzienne

Licząca 160 stron publikacja zawiera wybrane fragmenty dzienników Franciszka. Papież opisywał w nich również swoje przekonanie, że Bóg przemawiał do niego we śnie. Jak podkreśla Reuters, publikowanie tak osobistych zapisków papieskich należy do rzadkości. Większość współczesnych papieży nakazywała zniszczenie swoich prywatnych notatek po śmierci. Część zapisków Jana Pawła II została jednak wydana po jego odejściu.

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"No olvidaré sus ojos amenazantes": el papa Francisco aseguró en su diario personal haber visto tres veces al diablo https://t.co/qGIE5Um37W— Telemundo (@TelemundoUY) November 24, 2026