Robert Bąk zaginął na wczasach w Turcji. Nowe ustalenia detektywów i nagrania z kamer

Pod koniec października Robert Bąk rozpoczął urlop w Turcji. Mieszkał w ośrodku Gypsophila Holiday Village w regionie Okurcalar. 11 listopada Polak miał wrócić do kraju, jednak w ogóle nie stawił się na lotnisku. Kontakt z bliskimi urwał się już 4 listopada, gdy mężczyzna przesłał rodzinie fotografię zrobioną na plaży. W celu wyjaśnienia sprawy do Turcji udał się brat zaginionego w towarzystwie grupy polskich detektywów, a tym udało się uzyskać dostęp do zapisu z kamer datowanego na 5 listopada.

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Monitoring zarejestrował Roberta Bąka w morzu. Polscy detektywi analizują nagrania

„W pewnym momencie fala zasłania jego postać. Na dalszym etapie nagrania mężczyzna przestaje być widoczny” – powiedział „Faktowi” Dawid Burzacki, koordynator zespołu detektywów. Zabezpieczone materiały wideo w żaden sposób nie potwierdzają, aby Robert zdołał wyjść z wody na brzeg. Śledczy przypuszczają, że 53-latek najprawdopodobniej utonął w morzu, co pokrywa się z oficjalną wersją przyjętą przez turecką Straż Wybrzeża. Mimo prowadzonych działań do tej pory nie udało się odnaleźć ciała polskiego turysty.

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Wyszło też na jaw, że pracownik hotelu już 5 listopada natknął się na plaży na należący do 53-latka plecak z rzeczami, w którym brakowało dokumentów. Według detektywów sprawdzenie zapisów z kamer w tamtym momencie mogło znacząco przyspieszyć start akcji poszukiwawczej.

„Przeraża mnie, że człowieka zaczęto szukać dopiero po sześciu dniach” – powiedział „Faktowi” Burzacki. Zgromadzona przez zespół dokumentacja trafiła już w ręce funkcjonariuszy polskiej policji oraz lokalnych służb tureckich. Choć brat Roberta powrócił już do Polski, wciąż oczekuje na odnalezienie zaginionego krewnego oraz pełne wyjaśnienie wszystkich szczegółów tego zdarzenia.