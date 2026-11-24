"Super Express" od lat słynie z bezkompromisowego dostępu do świata gwiazd i polityków, obiecując czytelnikom ekskluzywne spojrzenie za kulisy.

Odkryj, jak dziennikarze ujawniali prywatne chwile Kwaśniewskich w Juracie, relacjonowali śluby celebrytów i jako jedyni pokazywali kulisy wizyty Michaela Jacksona.

Przekonaj się, jakie inne, nigdy wcześniej niepublikowane materiały "SE" wstrząsnęły opinią publiczną i dlaczego były tak przełomowe dla polskiego dziennikarstwa.

Tabloid swoje prawa ma. I choć od czasu, gdy "Super Express" był kojarzony głównie z takimi treściami wiele się zmieniło, to nie da się przejść obojętnie obok naszego "tabloidowego" dorobku. Zawsze staraliśmy się wpuszczać naszych Czytelników i Internautów tam, gdzie normalnie nie mieliby wstępu.

Tajnie strzeżona rezydencja w Juracie, a tam... plażowiczki topless

I tak, dzięki zdjęciom paparazzi mogli Państwo między innymi zajrzeć do ściśle strzeżonej letniej rezydencji prezydenckiej w Juracie. Za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego nasi reporterzy wielokrotnie próbowali uzyskać oficjalny wstęp do nadmorskiej willi, w której prezydent spędzał wakacje razem z żoną Jolantą i córką Aleksandrą - bez powodzenia. "Dlatego, nie niepokojąc pierwszej pary, obejrzeliśmy ją z lotu ptaka". Słynny materiał z unikatowymi zdjęciami z Juraty ukazał się na łamach "SE" w 2004 roku. Na fotografiach widać między innymi całą rezydencję, lądowisko dla helikopterów, korty tenisowe, a nawet plażowiczki opalające się topless. Na innych zdjęciach można zobaczyć Jolantę Kwaśniewską w stroju kąpielowym, wypoczywającą z mężem na plaży - nie brakuje tam czułych uścisków.

Przez te wszystkie lata często gościliśmy też na ślubach gwiazd, polityków i sportowców - zarówno oficjalnie, jak i trochę bardziej incognito. W naszych przepastnych archiwach mnożna więc znaleźć między innymi zdjęcia z bajkowego ślubu Katarzyny Figury i Kaia Schoenhalsa, który w 2000 roku wzięli pod Tatrami. Można zobaczyć fotografie ze ślubu Roberta Lewandowskiego, hucznego wesela Agnieszki Radwańskiej pod Krakowem, na którym bawiła się między innymi Małgorzata Socha, a także ze ślubu Aleksandry Kwaśniewskiej z Kubą Badachem oraz wielkiego weseliska Roksany Węgiel i Kewina Mgleja.

Fanki mdleją na widok Jacksona, Komorowski patroszy ryby w Budzie Ruskiej

Publikowaliśmy - jako jedyni - zdjęcia Lwa Rywina z aresztu, fotografie Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich z papieżem Janem Pawłem II, Adama Małysza z pokładu samolotu. Weszliśmy do kuchni i łazienki posłanki Renaty Beger; byliśmy w Budzie Ruskiej, gdzie wędkując i leżąc w hamaku odpoczywał prezydent Bronisław Komorowski; pokazywaliśmy histerię i szał Polaków, gdy do Warszawy przyleciał Michael Jackson i "pierwszy raz stanął na polskiej ziemi"; wreszcie zaprosiliśmy do redakcji samego Jeana Claude'a Van Damme'a, by pokazał nam na żywo cios z półobrotu.

Co to były za czasy! Wróćcie do nich w naszej galerii poniżej!

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