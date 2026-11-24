Jolanta Kwaśniewska w 2026 roku otrzymuje z ZUS około 3000 złotych miesięcznie – wynika z informacji, do których dotarła „Gazeta Prawna”. To kwota, która dla wielu może być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę status i wieloletnią aktywność publiczną najpopularniejszej pierwszej damy w historii III RP. Na to świadczenie składa się jej praca zawodowa oraz zmiany w przepisach z 2021 roku, kiedy państwo w końcu zdecydowało się objąć małżonki prezydentów składkami emerytalnymi.

Prawdziwe zdziwienie przeżywa się jednak dopiero przy porównaniu domowych budżetów małżonków. Aleksander Kwaśniewski jako były prezydent RP może liczyć na uposażenie, które w 2026 roku wynosi ponad 14 200 zł brutto (czyli około 11 700 zł „na rękę”). Oznacza to, że przelew byłego prezydenta jest niemal czterokrotnie wyższy niż świadczenie jego żony.

Dekada w Pałacu Prezydenckim bez składek

Skąd bierze się tak rażąca różnica? To bolesny skutek luk w polskim prawie, które przez lata całkowicie ignorowało status pierwszej damy. Gdy w 1995 roku Jolanta Kwaśniewska wprowadzała się do Pałacu Prezydenckiego, musiała zawiesić własną działalność gospodarczą. Wcześniej pracowała w branży nieruchomości, prowadziła firmę Royal Wilanów.

Przez całe dziesięć lat prezydentury męża państwo nie wypłacało jej ani złotówki pensji i nie odprowadzało składek emerytalnych. Pierwsza dama sama musiała dbać o swoją przyszłość w ZUS, opłacając składki od minimalnych stawek. To właśnie ten „pusty” okres w państwowej ewidencji najmocniej bije ją dziś po kieszeni.

Jolanta Kwaśniewska, która w czerwcu 2026 roku świętowała 71. urodziny, nie ukrywa, że państwowa emerytura nie pozwoliłaby jej na utrzymanie standardu życia, do którego przywykła. Była pierwsza dama od lat otwarcie radzi Polakom, by nie polegali wyłącznie na państwie i sami budowali swoje zaplecze finansowe. Sama daje zresztą najlepszy przykład aktywności. Jak deklaruje, nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej.