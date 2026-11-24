Sprawiedliwość bywa powolna, ale potrafi dosięgnąć sprawców nawet po wielu latach. Udowodnili to policjanci z lubuskiego „Archiwum X”, którzy właśnie zamknęli jedną z najbardziej wstrząsających spraw sprzed lat. Na Dolnym Śląsku zatrzymano 36-latka podejrzanego o brutalny gwałt i usiłowanie okaleczenia młodej kobiety w Gorzowie Wielkopolskim. Do zbrodni doszło w 2012 roku.

Zbrodnia, która wstrząsnęła Gorzowem

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się wieczorem 9 stycznia 2012 roku przy ulicy Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim. To właśnie tam nieznany sprawca zaatakował młodą kobietę. Jego działanie było wyjątkowo okrutne. Jak informuje podkomisarz Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

"Napastnik popełnił na jej szkodę przestępstwo seksualne, a także próbował okaleczyć jej oczy, aby nie mogła go rozpoznać. Po wszystkim pozostawił ranną kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia."

- informuje podkomisarz Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Pomimo szeroko zakrojonych działań, sprawcy nie udało się wówczas zatrzymać. Śledczy dysponowali jedynie ogólnym rysopisem: szczupły mężczyzna, około 175 cm wzrostu, z krótkimi włosami i jednodniowym zarostem.

Policyjne Archiwum X nie odpuszczało

Sprawa na lata trafiła do policyjnego archiwum, ale nigdy nie została zapomniana. Zajęli się nią funkcjonariusze z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych, czyli słynnego „Archiwum X”. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim śledczy ponownie przeanalizowali wszystkie dowody, wykorzystując do tego najnowsze technologie i metody badawcze.

Przełom po publikacji wizerunku

Kluczowy moment nastąpił w marcu 2026 roku. Policjanci zdecydowali się na publikację w mediach zrekonstruowanego komputerowo wizerunku mężczyzny, który mógł mieć związek ze sprawą. Obraz powstał na podstawie nagrania z monitoringu jednego z marketów. To był strzał w dziesiątkę.

"Funkcjonariusze otrzymali wiele wiadomości, które były dokładnie analizowane. Dotarli dzięki temu do kolejnych świadków, którzy mogli w tamtym czasie widzieć tego mężczyznę, a co za tym idzie do następnych przydatnych informacji."

- informuje podkomisarz Sławek.

Dodatkowo powołano biegłego z zakresu antropologii, który potwierdził, że na różnych zabezpieczonych nagraniach z monitoringów widnieje ten sam człowiek.

Finał po latach. Podejrzany w rękach policji

Skrupulatnie gromadzony materiał dowodowy pozwolił w końcu wytypować tożsamość podejrzanego. Finał sprawy, jak przekazuje przedstawiciel policji, nastąpił w poniedziałek, 2 listopada, na terenie województwa dolnośląskiego. To tam lubuscy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę.

"Mężczyzna usłyszał zarzuty zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem oraz uszkodzenia ciała. Jeszcze tego samego dnia sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy"

- podsumowuje podkomisarz Mateusz Sławek.

Decyzja o areszcie stała się prawomocna 23 listopada 2026 roku.