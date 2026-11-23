Zatrzymania w kilku województwach

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim dotyczy przestępstw związanych z nielegalnymi materiałami określanymi jako CSAM (Child Sexual Abuse Material), czyli materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci.

W ramach działań prowadzonych od 28 października do 6 listopada 2026 roku zatrzymano czterech mężczyzn z różnych części kraju. Wszyscy usłyszeli zarzut z art. 202 § 4a Kodeksu karnego.

Na nośnikach zabezpieczono tysiące plików

Pierwszy z podejrzanych, 46-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego, został zatrzymany 28 października. Na użytkowanym przez niego dysku zewnętrznym śledczy ujawnili co najmniej 17 plików wideo i 14 plików graficznych zawierających zakazane treści. Zarzut przedstawiono mu jeszcze tego samego dnia.

Również 28 października zatrzymano 45-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego. Na jego laptopie znaleziono siedem plików wideo przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich. Mężczyzna usłyszał zarzut dzień później.

Największą liczbę materiałów zabezpieczono u 23-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego. Według ustaleń śledczych na jego komputerze znajdowało się 38 plików wideo oraz aż 13 932 pliki graficzne zawierające tego rodzaju treści. Zarzut przedstawiono mu 29 października.

Z kolei 5 listopada funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego mieszkańca województwa małopolskiego. Na dwóch używanych przez niego telefonach komórkowych zabezpieczono łącznie cztery pliki wideo i 53 pliki graficzne. Mężczyzna usłyszał zarzut następnego dnia.

Prokuratura: dobro pokrzywdzonych dzieci jest priorytetem

– Postępowanie pozostaje w toku. Prokurator gromadzi i analizuje materiał dowodowy. Dobro małoletnich pokrzywdzonych jest dla prokuratury priorytetem, dlatego nie udzielamy informacji o ich danych osobowych ani o szczegółach, które mogłyby pozwolić na ich identyfikację – podkreśla prok. Jacek Wasilewski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Śledczy przypominają, że sprawy dotyczące materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci należą do najpoważniejszych kategorii przestępstw godzących w dobro małoletnich. Dlatego służby regularnie prowadzą skoordynowane działania na terenie całego kraju.

Zastosowano dozór policji

Wobec wszystkich czterech podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Dodatkowo nałożono na nich zakaz pobierania i publikowania za pośrednictwem systemów informatycznych lub sieci telekomunikacyjnych treści godzących w prawnie chronione dobra małoletnich pokrzywdzonych.

– Na obecnym etapie postępowania prowadzone są dalsze czynności dowodowe. Ich celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz analiza zabezpieczonych materiałów elektronicznych – informuje prok. Jacek Wasilewski.

Śledztwo trwa

Prokuratura podkreśla, że postępowanie nadal trwa, a zgromadzony materiał dowodowy jest szczegółowo analizowany. Jednocześnie przypomina o obowiązującej w polskim prawie zasadzie domniemania niewinności. Oznacza to, że samo postawienie zarzutów nie jest równoznaczne z uznaniem podejrzanych za winnych. O ich odpowiedzialności zdecyduje sąd.

7

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie