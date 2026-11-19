„Nie chciał robić kłopotu”. Przejmujące wspomnienie personelu

5-latek trafił do szpitala późnym wieczorem 10 listopada. Był blady, osłabiony i wymagał pilnej diagnostyki. Lekarze wykonali szereg badań, ponieważ początkowo brano pod uwagę m.in. skutki wcześniejszego urazu głowy. Szybko okazało się jednak, że problem może dotyczyć jamy brzusznej. Lokalne media podawały m.in. nieoficjalne informacje o guzie wymagającym pilnej operacji. Chłopczyk niestety zmarł po kilku godzinach.

Największe emocje budzi jednak relacja opisana przez „Gazetę Wyborczą”. Jeden z pracowników gorzowskiego szpitala wspominał zachowanie chłopca podczas badań.

- Gdy zwymiotował, mówił, że odkupi wybrudzone ubranie. Jakby nie chciał robić kłopotu. To nami wstrząsnęło - powiedział w rozmowie z „Wyborczą”.

Rodzina mówi o błędzie medycznym

Po śmierci dziecka rodzina zawiadomiła prokuraturę. Bliscy podejrzewają, że lekarze nie podjęli właściwych działań na czas. W pierwszych doniesieniach medialnych pojawiały się informacje, że badania miały wykazać zmianę w jamie brzusznej wymagającą pilnej operacji, jednak zabieg nie został wykonany.

To właśnie te wątpliwości stały się podstawą śledztwa prowadzonego pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci.

Szpital: chłopiec miał galopującą sepsę

Przedstawiciele gorzowskiej lecznicy przedstawiają jednak zupełnie inną wersję wydarzeń i dementują informacje, które obiegły sieć po śmierci chłopca. Jak podkreślał rzecznik szpitala Paweł Trzciński, lekarze nie zbagatelizowali stanu dziecka, a oddział chirurgii dziecięcej jest przygotowany do przeprowadzania zabiegów o każdej porze dnia i nocy.

- W sprawie w mediach społecznościowych pojawiło się sporo nieścisłości - mówił w rozmowie z Radiem ESKA Paweł Trzciński. - Między innymi informacja o tym, że dziecko przebywało na oddziale szpitalnym 12 godzin, przebywało 7. Nieprawdą jest, że przyczyną śmierci był widoczny guz. Nie wiemy też, dlaczego dziecko w tym momencie trafiło do szpitala, a nie wcześniej.

Ordynator oddziału chirurgii dziecięcej Tomasz Grzechnik mówił „Gazecie Wyborczej”, że śmierć chłopca była ogromnym wstrząsem dla całego zespołu.

Według lekarzy wykonane badania wskazywały na ciężkie zakażenie i rozwijającą się sepsę. Medycy twierdzą, że stan dziecka był tak ciężki, iż natychmiastowa operacja mogła zakończyć się jego śmiercią jeszcze na stole operacyjnym. Chłopiec otrzymał antybiotyki, sterydy oraz leczenie wspomagające, jednak nad ranem jego stan gwałtownie się pogorszył. Mimo godzinnej reanimacji nie udało się go uratować.

Są pierwsze wyniki sekcji. Kluczowe będą opinie biegłych

Sekcja zwłok wykazała wstępnie, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa w przebiegu niedrożności przewodu pokarmowego.

Śledczy podkreślają jednak, że w sprawach dotyczących leczenia pacjentów takie ustalenia nie wystarczą do podjęcia decyzji procesowych. Dlatego konieczne będzie uzyskanie kolejnych ekspertyz.

- Taka opinia po sekcji zwłok, to w sprawach lekarskich nie jest wystarczająca dla podjęcia decyzji procesowej, więc będą na pewno też powoływani inni biegli - powiedział Radiu ESKA prokurator Jacek Wasilewski.

Do dalszych badań zabezpieczono materiał histopatologiczny. Wyniki mają być znane za około miesiąc i trafią już do prokuratury.

Śledztwo przejmuje Szczecin

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, decyzją prokuratury sprawa została przekazana do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Postępowanie prowadzone jest pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

To właśnie opinie niezależnych biegłych mają rozstrzygnąć, czy śmierć 5-letniego chłopca była skutkiem błyskawicznie rozwijającej się choroby, czy też podczas leczenia doszło do błędów, o których mówią jego bliscy.

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