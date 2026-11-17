Autobus, z którego korzysta 1200 osób dziennie

Władze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz samorządy studentów tej uczelni i Collegium Polonicum w Słubicach wystąpiły z apelem o zmianę decyzji dotyczącej zawieszenia linii autobusowej 983. W specjalnym stanowisku podkreślono, że połączenie jest kluczowe dla funkcjonowania tzw. Dwumiasta Słubice-Frankfurt.

Jak wskazano, z autobusu codziennie korzysta około 1200 pasażerów, wśród nich liczni studenci, wykładowcy i pracownicy uczelni. Dla wielu osób kursy między Polską a Niemcami są podstawowym środkiem transportu umożliwiającym dotarcie do pracy, na zajęcia czy do urzędów.

Ważne połączenie dla mieszkańców pogranicza

Autorzy stanowiska nie kryją rozczarowania decyzją o likwidacji połączenia. Podkreślają, że mieszkańcy obu miast żyją i pracują po obu stronach Odry, a autobus pełni rolę niezwykle ważnego elementu lokalnej infrastruktury.

Zdaniem przedstawicieli uczelni zawieszenie linii może doprowadzić do wzrostu ruchu samochodowego, zwłaszcza że sytuacja komunikacyjna w okolicach mostu granicznego już teraz jest bardzo napięta. Ograniczenie transportu publicznego ma również negatywnie wpłynąć na atrakcyjność regionu jako miejsca do życia, studiowania i pracy.

Nie udało się znaleźć pieniędzy

O planowanym zawieszeniu linii informowały wcześniej także władze Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Jak przekazano we wspólnym komunikacie opublikowanym 5 listopada, mimo wielomiesięcznych rozmów i podejmowanych działań nie udało się wypracować modelu, który zapewniłby stabilne finansowanie połączenia w kolejnych latach.

Linia 983 zostanie zawieszona wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy przewoźnika SVF, czyli 13 grudnia 2026 roku.

Apel o polsko-niemieckie porozumienie

Władze Viadriny oraz przedstawiciele studentów nie składają jednak broni. W swoim stanowisku zadeklarowali dalsze starania o utrzymanie połączenia i zaapelowali do wszystkich zaangażowanych stron o wypracowanie wspólnego rozwiązania.

Stawką są nie tylko codzienne dojazdy mieszkańców, ale również funkcjonowanie unikatowej współpracy akademickiej pomiędzy Collegium Polonicum i Uniwersytetem Europejskim Viadrina. To właśnie te instytucje od lat budują naukowe i kulturalne mosty między Polską a Niemcami. Zdaniem protestujących likwidacja transgranicznego autobusu byłaby krokiem w przeciwnym kierunku i kolejnym utrudnieniem dla mieszkańców pogranicza.

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