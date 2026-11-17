Od katastrofy do zarzutu zabójstwa

Tragedia wydarzyła się 18 maja przy James-von-Moltke-Straße w Görlitz, tuż przy granicy z Polską. Po potężnej eksplozji runęła zabytkowa kamienica. Pod gruzami zginęły dwie młode kobiety z Rumunii - 25‑letnia Georgiana R. i 26‑letnia Simona M.oraz 48-letni Ahmed M. posiadający obywatelstwo niemieckie i bułgarskie. Dwóch Polaków cudem uniknęło śmierci, gdyż zmienili swoje plany i wrócili do mieszkania później. Śledczy badali wówczas przede wszystkim wątek możliwej kradzieży miedzianych rur i uszkodzenia instalacji gazowej.

Jak podaje niemiecki dziennik „Welt”, śledztwo doprowadziło do przełomu. Prokuratura w Görlitz skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko Polakowi i Afgańczykowi. Nie dotyczy on jednak jedynie spowodowania katastrofy, lecz zabójstwa trzech osób.

Szukali rowerów, złomu i miedzi

Według ustaleń śledczych obaj mężczyźni mieli w dniu tragedii krążyć po okolicy w poszukiwaniu „wartościowych łupów”. Interesowały ich rowery, złom oraz metale kolorowe, zwłaszcza miedź. Prokuratura uważa, że weszli również do budynku, który kilka godzin później zamienił się w stertę gruzów.

Już wcześniej niemieckie media informowały, że śledczy podejrzewają ich o manipulowanie przy instalacji gazowej. Eksperci analizowali trójwymiarowy model rur wydobytych z piwnicy i sprawdzali, czy instalacja została uszkodzona podczas próby kradzieży miedzianych elementów.

Ekspertyzy potwierdziły przyczynę

Kluczowe okazały się opinie biegłych. Jak podaje „Welt”, wstępne ekspertyzy potwierdziły, że przyczyną zawalenia budynku była eksplozja gazu. Śledczy twierdzą, że doszło do niej po uszkodzeniu lub manipulacji przy gazociągu znajdującym się w kamienicy.

Według niemieckich mediów zgromadzony materiał dowodowy był na tyle mocny, że prokuratura zdecydowała się na zarzut zabójstwa, choć początkowo postępowanie dotyczyło przede wszystkim spowodowania wybuchu i śmierci ofiar.

Już wcześniej siedzieli za inne przestępstwa

Co ciekawe, gdy niemiecka policja zatrzymała Bartosza K. i Zolmaia K., obaj przebywali już za kratami z powodu innych konfliktów z prawem. Jak opisywaliśmy w „Super Expressie”, Polak usłyszał wyrok za kradzież sklepową, a Afgańczyk odpowiadał za kradzież rowerów. Niemieckie służby łączą ich również z innymi przestępstwami, m.in. kradzieżami, włamaniami i rozbojami.

Teraz decyzja należy do sądu

Na razie sąd w Görlitz musi zdecydować, czy akt oskarżenia zostanie formalnie przyjęty. Dopiero wtedy wyznaczony zostanie termin procesu. Jeśli zarzut zabójstwa zostanie utrzymany, obaj mężczyźni staną przed jednym z najpoważniejszych procesów karnych ostatnich lat w przygranicznym Görlitz.

Sprawa, która początkowo wyglądała na tragiczną konsekwencję nieudanej kradzieży złomu, może zakończyć się procesem o potrójne zabójstwo. To właśnie ten niespodziewany zwrot sprawił, że katastrofa w Görlitz ponownie znalazła się na czołówkach niemieckich mediów.

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