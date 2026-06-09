Zawaliła się kamienica, trzy osoby zginęły pod gruzami. Zatrzymali Polaka! Szukał złomu

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-06-09 11:23

Policja w Goerlitz, tuż przy granicy z Polską, zatrzymała dwóch podejrzanych o spowodowanie zawalenia się kamienicy, w wyniku którego zginęły trzy osoby. Jednym z zatrzymanych jest Polak! On i obywatel Afganistanu mieli wejść do budynku, bo szukali złomu. Mogli uszkodzić instalację gazową, co doprowadziło do wycieku gazu i eksplozji.

Görlitz

i

Autor: Paul Glaser/DPA via AP & MDR/Polizei Sachsen (2)/ Associated Press
  • Tragiczna eksplozja w Goerlitz doprowadziła do zawalenia się kamienicy, w której zginęły trzy osoby, co wstrząsnęło lokalną społecznością.
  • Niemieckie służby zatrzymały dwóch podejrzanych, w tym obywatela Polski, w związku z katastrofą budowlaną.
  • Śledztwo koncentruje się na hipotezie, że poszukiwanie "łupów" mogło doprowadzić do uszkodzenia instalacji gazowej i wybuchu.
  • Odkryj, co dokładnie robili podejrzani w zawalonym budynku i jakie dodatkowe zarzuty stawia im prokuratura.

Runęła kamienica w Goerlitz. Podejrzanym Polak!

Do dramatu u naszych sąsiadów doszło w drugiej połowie maja. W wyniku eksplozji zawalił się budynek w Goerlitz. Zgodnie z tym, co pisały niemieckie media, mieścił apartamenty na wynajem i apartamenty wakacyjne. Zabytkowy gmach runął i dosłownie się zapadł. Przez wiele dni trwała zakrojona na wielką skalę akcja poszukiwawcza, bowiem trzy osoby uznano za zaginione. Niestety wszystkie trzy znaleziono martwe: byli to 48-letni mężczyzna z bułgarskim i niemieckim obywatelstwem oraz dwie 25-letnie Rumunki.

Szukali "łupów", doprowadzili do śmierci trzech osób?

Rzecznik policji w Goerlitz Kai Siebenaeuger, poinformował w poniedziałek, 8 czerwca, że do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn. Podejrzanymi są 27-letni obywatel Polski Bartosz K. i 33-letni obywatel Afganistanu Zolmai K. - podaje "Bild". Obaj byli już wcześniej znani służbom. Nadawca MDR podaje, że obaj w dniu katastrofy chodzili po ulicach miasta i szukali "łupów". "Interesowały ich rowery, złom oraz metale kolorowe, w tym miedź. Ustalono, że weszli również do kamienicy, która później się zawaliła. Co dokładnie robili w środku, pozostaje przedmiotem dalszego śledztwa" - czytamy.

Służby podejrzewają, że Polak i Afgańczyk mogli uszkodzić instalację gazową w budynku, doprowadzając do wycieku gazu. "Obaj podejrzani przebywają w areszcie tymczasowym w związku z inną sprawą" - donoszą lokalne służby. Policja pokazała rysopisy podejrzanych i poprosiła o pomoc świadków zdarzenia. Wyznaczono nawet nagrodę w wysokości 5 tys. euro za informacje, które pomogą wyjaśnieniu sprawy.

W Niemczech zawaliła się kamienica, zginęły trzy osoby. Zatrzymano Polaka
Galeria zdjęć 6
Rozbierali budynek, zginęli pod gruzami
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEMCY
KATASTROFA BUDOWLANA
POLAK