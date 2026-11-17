Atak dronów na Moskwę i zakłady naftowe w Baszkirii. Siergiej Sobianin podaje szczegóły

Rosyjskie władze przekazały informacje o nocnym ataku ukraińskich dronów. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że od poniedziałkowego popołudnia do wtorkowego poranka w stronę rosyjskiej stolicy skierowano około 800 bezzałogowców. Według jego relacji obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 321 maszyn. Nie jest jasne, ile pozostałych dronów dotarło do celów.

Pod ostrzałem znalazły się także inne rosyjskie regiony. Jak informuje Reuters, wojsko miało odpierać silny atak dronów na zakłady przemysłowe w Ufie i Saławacie w Baszkirii. W tym regionie działają ważne przedsiębiorstwa związane z przemysłem naftowym. Miejscowe władze twierdzą, że nie odnotowano większych szkód.

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Atak na most Krymski i zamknięta przeprawa. Siergiej Aksjonow informuje o ofiarach

Następnym obiektem ataku miała okazać się przeprawa przez Cieśninę Kerczeńską, która łączy resztę terytorium Rosji z okupowanym przez nią od 2014 roku Krymem. Rosyjscy urzędnicy twierdzą, że w ciągu jednej doby doszło do dwóch uderzeń na ten most.

Rosyjski rząd zwołał po ataku nadzwyczajne posiedzenie.

Ministerstwo transportu Rosji wydało komunikat o całkowitym zablokowaniu przejazdu dla aut i pociągów przez most. W ukraińskich serwisach społecznościowych opublikowano filmy i zdjęcia, które mają dowodzić uszkodzenia jednego z fragmentów przeprawy. Brak innych źródeł.

Z kolei Siergiej Aksjonow, który z nadania Moskwy kieruje władzami okupowanego Krymu, przekazał tragiczne wieści. Według jego relacji podczas uderzeń dronów na półwysep śmierć poniosły dwie osoby.

Przeprawa krymska jest dla Rosji niezwykle ważna. Zapewnia łączność między zajętym półwyspem a rosyjskim Krajem Krasnodarskim, służąc jako główny szlak do przerzutu ludzi i zaopatrzenia. Ukraińskie wojska atakowały most już wielokrotnie, między innymi w latach 2022 oraz 2023.

BREAKING: Massive Ukrainian drone and missile swarm attack on the central span of the Crimean Bridge tonight. Several direct hits reported. Is the bridge going down tonight? https://t.co/uoI56Xbden— Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026