5-latek zmarł w szpitalu. Nie doczekał operacji

Do tragedii doszło 11 listopada w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Według nieoficjalnych ustaleń portalu Gorzowianin.com 5-letni chłopiec trafił do placówki z bólem brzucha. Przeprowadzone badania, w tym tomografia komputerowa, miały wykazać obecność guza wymagającego pilnej operacji. Zabieg miał jednak zostać zaplanowany na około 12 godzin później. Dziecko zmarło jeszcze przed jego przeprowadzeniem. Informacje te są obecnie weryfikowane przez prokuraturę prowadzącą śledztwo.

Prokuratura wszczęła śledztwo

O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny portal Gorzowianin.com. Po śmierci chłopca jeden z członków rodziny złożył zawiadomienie do organów ścigania. W odpowiedzi prokurator Jacek Wasilewski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie potwierdził, że wszczęto śledztwo dotyczące narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jak podkreślają śledczy, postępowanie prowadzone jest obecnie „w sprawie”, a nie przeciwko konkretnym osobom. Oznacza to, że na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów.

Informacje dotyczące wykrycia guza i planowanego terminu operacji nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone przez prokuraturę. Śledczy zabezpieczają dokumentację medyczną i analizują przebieg leczenia pięciolatka.

Są pierwsze wyniki sekcji zwłok

W poniedziałek, 16 listopada, przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. Jak przekazał portalowi Gorzowianin.com prokurator Jacek Wasilewski, wstępne ustalenia nie pozwalają jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do śmierci chłopca.

Wstępne wyniki sekcji są bardzo ogólne. Przyczyną zgonu 5-latka było nagłe zatrzymanie krążenia. Został pobrany materiał do badań histopatologicznych. Szczegółowa opinia zostanie sporządzona w terminie około jednego miesiąca - przekazał prokurator.

Kluczowe będą opinie biegłych

Śledczy podkreślają, że dopiero szczegółowe badania histopatologiczne oraz opinie biegłych pozwolą ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci dziecka. Dopiero wtedy będzie można ocenić, czy decyzje podejmowane przez personel medyczny miały jakikolwiek związek z tragicznym finałem leczenia. Na razie postępowanie pozostaje w toku.

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