Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 13-15 listopada

Weekendowa prognoza pogody dla Gorzowa Wielkopolskiego zapowiada wyraźną zmianę aury. Choć przez większość czasu niebo będzie bezchmurne, to początek weekendu upłynie pod znakiem deszczu. W kolejnych dniach opady ustaną, ale w zamian za to noce staną się wyraźnie chłodniejsze, a w niedzielę temperatura spadnie poniżej zera.

Deszczowy i wietrzny piątek

Początek weekendu w Gorzowie Wielkopolskim, 13 listopada, nie będzie należał do najprzyjemniejszych. Mimo że na niebie pojawią się przejaśnienia, prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 8 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do około 1°C. Pogodę odczuwalnie pogorszy dość silny wiatr, którego prędkość wyniesie średnio 5 m/s.

Sobota przyniesie poprawę aury

W sobotę pogoda w Gorzowie Wielkopolskim znacznie się poprawi. Przede wszystkim całkowicie zanikną opady deszczu, a niebo będzie bezchmurne. To będzie dobry dzień na spędzenie czasu na zewnątrz, choć warto pamiętać o nieco niższej temperaturze. Słupki rtęci w ciągu dnia wskażą maksymalnie około 7°C, a w nocy ponownie zbliżą się do 1 stopnia. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Słoneczna, ale mroźna niedziela

Niedziela, 15 listopada, zapowiada się jako najzimniejszy dzień weekendu, szczególnie o poranku. W nocy z soboty na niedzielę temperatura po raz pierwszy spadnie poniżej zera, do około -1°C, co oznacza przymrozki. W ciągu dnia będzie słonecznie i bez opadów, a termometry pokażą maksymalnie 6 stopni. Wiatr będzie już bardzo słaby, osiągając prędkość około 3 m/s, co sprawi, że chłód nie będzie tak dotkliwy.

Jak spędzić taki weekend w mieście?

Zmienna aura w Gorzowie Wielkopolskim sugeruje elastyczne planowanie weekendu. Piątkowy deszcz i wiatr mogą zachęcać do spędzenia wieczoru w domu lub wybrania aktywności pod dachem. Z kolei słoneczna sobota i niedziela to idealna okazja do spacerów po parkach i terenach zielonych, by skorzystać z jesiennego słońca. Warto jednak pamiętać o ciepłym ubraniu, zwłaszcza w niedzielę, kiedy poranny przymrozek przypomni o zbliżającej się zimie.

Dane pogodowe: OpenWeather