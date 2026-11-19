Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim na 20-22 listopada

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się od pochmurnej i deszczowej aury. Już w piątek, 20 listopada, na niebie dominować będą chmury, z których okresowo popada słaby deszcz. Mimo opadów będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 6 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie jednak lekki mróz, a temperatura spadnie do około -1 stopnia. Wiatr będzie raczej słaby, jego prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s.

Sobota przyniesie przełom w pogodzie

Po deszczowym piątku sobota zapowiada się jako pogodowy przełom i zdecydowanie najprzyjemniejszy dzień weekendu. Niebo nad Gorzowem Wielkopolskim rozpogodzi się i będzie niemal bezchmurne, co z pewnością ucieszy spragnionych słońca mieszkańców. W ciągu dnia termometry pokażą około 5 stopni Celsjusza. Należy jednak przygotować się na najzimniejszą noc tego weekendu – temperatura spadnie do niemal -2 stopni. Pogodzie towarzyszyć będzie też silniejszy wiatr, który w porywach może osiągać prędkość bliską 5 m/s, potęgując odczucie chłodu.

Pochmurny i chłodny finał weekendu

Niestety, słoneczna aura nie utrzyma się na dłużej. Niedziela, 22 listopada, przyniesie powrót chmur. Niebo nad miastem niemal przez cały dzień będzie szczelnie zasłonięte, choć ewentualne opady deszczu mają być niewielkie. Będzie to jednocześnie najchłodniejszy dzień weekendu – temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 3-4 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek upłynie już bez mrozu, z temperaturą oscylującą w okolicach 1 stopnia na plusie. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, ale wciąż będzie odczuwalny.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Gorzowie Wielkopolskim wymaga dobrego planowania. Piątkowe popołudnie, ze względu na opady deszczu, bardziej sprzyja aktywnościom pod dachem. Sobota to z kolei idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać niemal bezchmurne niebo na dłuższy spacer, wycieczkę do parku czy inną formę rekreacji. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ciepłym ubraniu, ponieważ odczucie chłodu spotęguje silniejszy wiatr. Niedziela, choć pochmurna i chłodna, powinna być w większości sucha, co pozwoli na krótki spacer, jeśli komuś nie przeszkadza brak słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather