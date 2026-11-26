Zakopywano dzieci żywcem i wrzucano do latryn. Guru sekty znów uznany za winnego

Nowe informacje o krwawym guru z Afryki! 25 listopada sąd w Mombasie uznał Paula Mackenziego za winnego kolejnych czynów - pięciu przypadków znęcania się nad dziećmi oraz napaści skutkującej uszkodzeniem ciała. Sprawa dotyczyła sześciorga dzieci. Przywódca sekty Good News International Church miał nakazywać najmłodszym wyznawcom głodowanie, by mogli umrzeć i spotkać Jezusa przed swoimi rodzicami. Dzieci, które próbowały uciec lub potajemnie jadły i piły, były bite, krępowane i więzione.

Mackenzie nie przyznał się do winy. Wyrok w sprawie nowych zarzutów zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Przywódca sekty odpowiada również w osobnej sprawie dotyczącej radykalizacji swoich wyznawców.

Kazał ludziom umierać z głodu. W lesie odkryto masowe groby

Paul Mackenzie, były taksówkarz, założył własną wspólnotę religijną i przekonywał ludzi, że zbliża się koniec świata. Obiecywał im spotkanie z Jezusem pod warunkiem, że przestaną jeść. Zabraniał również posyłania dzieci do szkół i korzystania z pomocy lekarzy, twierdząc, że instytucje te mają związek z szatanem.

W 2023 roku na odludnym terenie w lesie Shakahola odkryto masowe groby, z których wydobyto ponad 400 ciał. Wiele ofiar do dziś nie zostało zidentyfikowanych. Rodziny zmarłych mają ogromny żal do kenijskich władz, które już kilka lat wcześniej wiedziały o działalności sekty. Prokuratura domaga się dla Mackenziego kary śmierci. Choć kenijskie prawo przewiduje taką karę, ostatnią egzekucję w tym kraju przeprowadzono w 1987 roku.

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Prophet Uebert Angel, the Good News Church leader, during a bail hearing at the Harare Magistrates Court earlier today. He will spend another night at Harare Remand Prison as bail application will continue tomorrow. https://t.co/28w5FufYz8— COZWVA (@cozwva) November 25, 2026