Mieszkanka Rzeszowa przyszła w piątek do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu i powiadomiła o swoim odkryciu. Wyjaśniła, że porządkowała w Jarosławiu dom po zmarłym członku rodziny, gdzie natrafiła na pięć karabinów. Funkcjonariusze udali się pod wskazany przez nią adres.

Na miejscu, zgłaszająca wskazała szafę, w której znajdowało się pięć sztuk karabinów powtarzalnych. Podczas sprawdzania pozostałych pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli także magazynek talerzowy wraz z trzema sztukami amunicji pozbawionej cech bojowych oraz pistolet Luger z magazynkiem, bez amunicji – przekazują policjanci.

Mundurowi zabezpieczyli wszystkie znalezione przedmioty i wyjaśniają, jak należy postąpić w przypadku natrafienia na broń.

„Policjanci przypominają, że w przypadku ujawnienia broni lub amunicji należy zachować szczególną ostrożność i nie podejmować prób samodzielnego sprawdzania, przenoszenia czy zabezpieczenia takich przedmiotów. O każdym tego rodzaju znalezisku należy niezwłocznie poinformować Policję. Funkcjonariusze podejmą odpowiednie czynności i bezpiecznie zabezpieczą przedmioty” – przekazują mundurowi w komunikacie.