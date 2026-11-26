Pogoda w Rzeszowie na weekend 27-29 listopada

Mieszkańcy Rzeszowa w najbliższy weekend odczują wyraźną zmianę aury, która z każdym kolejnym dniem będzie pokazywać coraz bardziej zimowe oblicze. Dobrą wiadomością jest brak jakichkolwiek opadów, jednak kluczowym elementem prognozy okaże się systematycznie spadająca temperatura.

Weekend rozpocznie się w piątek, 27 listopada, jeszcze stosunkowo łagodnie. Tego dnia termometry wskażą od około -1 stopnia Celsjusza w najchłodniejszym momencie do blisko 2 stopni w ciągu dnia. Niebo będzie w całości pokryte chmurami, a odczucie chłodu spotęguje wiatr wiejący ze średnią prędkością około 5 m/s.

Już w sobotę, 28 listopada, ochłodzenie stanie się znacznie bardziej odczuwalne. Temperatura maksymalna spadnie do około -1 stopnia, a minimalna obniży się aż do -6 stopni Celsjusza. Podobnie jak w piątek, nad miastem utrzyma się duże zachmurzenie, a wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela, 29 listopada, zapowiada się na zdecydowanie najzimniejszy dzień weekendu. Mieszkańcy Rzeszowa muszą przygotować się na solidny, całodobowy mróz. W nocy słupki rtęci mogą pokazać nawet -8 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia temperatura nie przekroczy -5 stopni Celsjusza. Wiatr utrzyma się na poziomie około 5 m/s. W odróżnieniu od poprzednich dni, niedziela przyniesie jednak zmianę w zachmurzeniu – na niebie pojawi się znacznie więcej przejaśnień.

Zimowy weekend w mieście

Brak opadów sprawia, że pogoda nie powinna pokrzyżować weekendowych planów, o ile odpowiednio się ubierzemy. Szczególnie niedziela, mimo największego mrozu, może zachęcać do wyjścia z domu. Szansa na słońce to dobra okazja do spaceru po parkowych alejkach czy bulwarach, oczywiście w ciepłej kurtce, czapce i rękawiczkach. Osoby, które wolą unikać niskich temperatur, mogą spędzić ten czas, korzystając z miejskich atrakcji dostępnych pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather