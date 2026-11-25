Na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, która w przeszłości należała do 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H., odnaleziono szczątki 32 płodów oraz odpady medyczne. Sprawa wyszła na jaw w czerwcu, gdy nowi właściciele posesji rozpoczęli przygotowania do budowy altany i od razu wezwali na miejsce służby, które dokładnie przeszukały cały teren.

Prowadzący postępowanie wykluczyli już, że znalezione płody pochodziły z nielegalnych aborcji. Śledczy wciąż oczekują jednak na wyniki badań gleby pod kątem zanieczyszczenia środowiska, które pozwolą ocenić ewentualne skażenie.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie składa wniosek. Magdalena H. ma zostać w areszcie do 9 marca

W środę, 25 listopada 2026 roku, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie złożyła wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla Magdaleny H. do 9 marca. Patomorfolożka ma pozostać w izolacji do momentu uzyskania wyników analiz gleby.

Przedmiotowe śledztwo zostało przedłużone do 12 marca 2027 roku. Aktualnie przesłuchiwane są kolejne osoby w charakterze świadków. Trwa również analiza uzyskanej opinii pisemnej dotyczącej badań sekcyjnych – mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Śledczy czekają także na ekspertyzę biegłych z zakresu informatyki śledczej.

Również oczekujemy na opinię z zakresu informatyki śledczej dotyczącą zawartości zabezpieczonych nośników informatycznych. Dodatkowo trwają badania zabezpieczonych odpadów przez specjalistyczny instytut – mówi prokurator.

Za zarzucane czyny Magdalenie H. grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.