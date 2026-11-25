Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 21 listopada, po godzinie 17:00 w Medyni Głogowskiej w gminie Czarna (powiat łańcucki, woj. podkarpackie). Jak wcześniej informowaliśmy, ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że 90-letni pieszy znalazł się na jezdni bezpośrednio przed nadjeżdżającym BMW. Samochodem kierował 38-letni mężczyzna, który nie zdołał uniknąć potrącenia 90-latka.

Senior odniósł poważne obrażenia i trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Nie żyje ksiądz Józef Kot. Przekazano informacje o pogrzebie

Okazało się, że ofiarą wypadku jest 90-letni duchowny, ksiądz Józef Kot.

Niestety, dociera do nas z rana tragiczna informacja. We wczorajszym wypadku w naszej miejscowości przy drodze wojewódzkiej zginął tragicznie nasz ks. Józef Kot. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie – informowali strażacy w mediach społecznościowych.

Właśnie przekazano szczegóły dotyczące pochówku księdza. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 26 listopada w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej. O godz. 10.00 nastąpi eksporta, wprowadzenie do Kościoła Parafialnego, Różaniec, modlitwy osobiste. Natomiast na godz. 12.00 zaplanowana jest msza św. pogrzebowa, a następnie pochówek na miejscowym cmentarzu.