51-letni Krzysztof to jedna z czterech osób, które zostały ranne po wrześniowym ataku na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyzna zmarł w ubiegłą środę w swoim domu. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok, by ustalić, czy jego śmierć jest bezpośrednim następstwem ataku.

Jak poinformowała PAP po zakończeniu sekcji zwłok rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, wstępne wyniki sekcji zwłok nie pozwalają na ostateczne stwierdzenie istnienia bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między zgonem mężczyzny a doznanymi przez niego obrażeniami, które powstały po ataku Ihora M.

Czekamy na wyniki badań histopatologicznych i na pełną opinię biegłego, który zanalizuje cały obraz sekcyjny w połączeniu z badaniami mikroskopowymi i wypowie się w sposób pełny na temat przyczyn, okoliczności zgonu i bezpośredniego związku tego zgonu z zachowaniem Ihora M. – zaznaczyła prok. Taciuch-Kurasiewicz.

Podkreśliła, że ustalenie, czy śmierć Krzysztofa G. ma bezpośredni związek z odniesionymi przez niego w ataku ranami, ma bardzo istotne znaczenie dla całego postępowania. Gdyby okazało się, że ten związek przyczynowo-skutkowy istnieje, to następstwem byłaby zmiana zarzutów postawionych Ihorowi M. Mężczyźnie do tej pory postawiono zarzuty zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech innych osób.

Prokurator dopytywana, kiedy można się spodziewać pełnej opinii biegłego, oceniła, że prawdopodobnie w ciągu około dwóch tygodni.

Atak w klasztorze w Jarosławiu

Przypomnijmy, do ataku na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu doszło 24 września. 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. zadał nożem ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi. Duchowny nie przeżył ataku.

31-latek ranił także cztery inne osoby, w tym pana Krzysztofa, a także ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza i panią Ewę. Pokrzywdzeni doznali ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu. Pan Krzysztof był hospitalizowany do 12 października.

Ihor M. został zatrzymany przez policję przed budynkiem kościoła. Biegli rozpoznali u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. 31-latek trafił do aresztu, który – ze względu na stan zdrowia – nadal jest wykonywany w warunkach szpitala psychiatrycznego o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Ihor M. został przesłuchany 7 października. Wtedy też usłyszał zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się w całości do stawianych mu zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania.

Później prokuratura rozdzieliła ten jeden zarzut na pięć osobnych zbrodni: zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech osób. Zmiana ma charakter techniczno-prawny.

W związku z zarzucanymi pięcioma zbrodniami przeciwko życiu Ihorowi M. grozi kara łączna dożywotniego pozbawienia wolności.

W ustaleniu, czy w chwili popełnienia zbrodni Ihor M. był poczytalny ma pomóc m.in. dokumentacja medyczna dotycząca jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Prokuratura wystąpiła do strony ukraińskiej, w ramach pomocy prawnej, o te dokumenty oraz o przesłuchanie matki Ihora M. w charakterze świadka. Śledczy zwrócili się również o informacje o jego karalności w Ukrainie. Według prokuratury Ihor M. nie był karany w Polsce.

Badania krwi na obecność substancji psychoaktywnych oraz na zawartość alkoholu we krwi Ihora M. dały wynik negatywny.