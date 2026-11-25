Środowe posiedzenie sądu (25 listopada) w sprawie 14-letniej Darii potrąconej w Rzeszowie przez zawodowego żołnierza odbyło się za zamkniętymi drzwiami, miało techniczny charakter i zajęło zaledwie kilka minut. Reprezentujący pokrzywdzoną adwokat zapowiedział, że złoży wniosek o włączenie jawności postępowania jeszcze przed kolejnym terminem rozprawy, którego sąd na razie nie wyznaczył.

Nie ma tutaj podstaw do tego, aby ta rozprawa odbywała się w sposób tajny i uważam, że to jest sprawa o takim charakterze gatunkowym, że dobrze by było, żeby też społeczeństwo miało możliwość śledzenia przebiegu tego procesu. Dlatego też taki wniosek będzie złożony przed kolejną rozprawą, która będzie na pewno przez sąd wyznaczona – mówi pełnomocnik Darii Andrzej Mucha.

Wypadek na ulicy Rzecha w Rzeszowie. Zawodowy żołnierz potrącił 14-letnią Darię

Zdarzenie miało miejsce pod koniec 2023 roku na ulicy Rzecha w Rzeszowie, gdzie zawodowy żołnierz potrącił mającą wówczas 14 lat Darię. Dziewczynka około godziny 6.00 przechodziła przez pasy w drodze na przystanek, skąd zamierzała pojechać do szkoły. Samochód uderzył w nastolatkę, która przeleciała kilkanaście metrów, po czym trafiła do szpitala i przeszła kilka operacji.

W policyjnej notatce początkowo odnotowano, że piesza wbiegła na jezdnię poza wyznaczonym przejściem. Zapis z monitoringu wykazał jednak, że Daria szła po pasach. Sprawę nagłośnił ojciec dziewczynki, który nie zgadzał się z wydanym 6 marca wyrokiem nakazowym, zobowiązującym kierowcę do zapłaty 6 tysięcy złotych grzywny oraz 5 tysięcy złotych nawiązki na rzecz poszkodowanej.

Po tym, jak zapadł ten wyrok nakazowy targnęło mnie, bo ten wyrok jest nieadekwatny do tego co przeżyła moja córka – tłumaczył i mówił wtedy tata dziewczynki.

W maju do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom, którym zarzucono wpisanie nieprawdziwych danych do notatki służbowej.