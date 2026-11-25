Tragiczny wypadek w Przemyślu. BMW wjechało na chodnik przy ulicy Borelowskiego

Ten dramatyczny wypadek wydarzył się we wtorek, 24 listopada przed godziną 21 na ulicy Borelowskiego w Przemyślu w województwie podkarpackim. Z informacji podkarpackiej policji wynika, że BMW kierował 71-letni mieszkaniec tego miasta. Samochód z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał z jezdni na chodnik, gdzie potrącił 38-letniego pieszego z powiatu przemyskiego. Po tym zderzeniu auto uderzyło w ścianę stojącego obok budynku, a potem siła uderzenia poniosła je z powrotem na drogę.

Według ustaleń portalu Nowiny24 na miejsce skierowano dwie załogi pogotowia ratunkowego i trzy zastępy straży pożarnej. Najcięższy był stan 70-letniej pasażerki BMW. Mimo podjętej przez ratowników reanimacji życia kobiety nie udało się uratować, zmarła na miejscu zdarzenia.

Podkarpacka policja bada przyczyny wypadku. 71-letni kierowca BMW był trzeźwy

Potrącony na chodniku 38-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń nogi, przez co trafił do szpitala. Lokalne media donoszą, że poszkodowany został także sam kierowca auta, ale jego obrażenia głowy okazały się niegroźne.

Dotychczas nie ustalono, co spowodowało nagłe zjechanie pojazdu z drogi. Podkarpacka policja poinformowała jedynie, że 71-letni kierowca był trzeźwy. Na miejscu wypadku czynności prowadzili funkcjonariusze i prokurator.

„Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa” – przekazała podkarpacka policja w komunikacie. Mundurowi na razie nie wskazali, dlaczego siedzący za kierownicą mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem.

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