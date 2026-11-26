Tragedia w Rossville w stanie Georgia. Śmierć 32-letniej Bonnie Allen

Wieczorem 14 listopada w jednym z domów w Rossville w amerykańskim stanie Georgia, nieopodal granicy ze stanem Tennessee rozległy się strzały. Wcześniej miała tam miejsce awantura. Z policyjnego raportu, który przytacza „Chattanooga Times Free Press”, wynika, że przybyłych na miejsce funkcjonariuszy wpuściło do środka jedno z dzieci, po czym zaprowadziło ich do sypialni rodziców. W pokoju był 33-letni Gene Allen. Podejmował próby reanimacji swojej 32-letniej żony, Bonnie Allen.

Kobieta miała ranę postrzałową głowy, nie oddychała, a jej serce przestało bić. Jeden z policjantów przejął akcję reanimacyjną od męża kobiety. Ranną przetransportowano do szpitala, gdzie wkrótce lekarze stwierdzili jej zgon.

Sonda Lubisz dawać świąteczne prezenty? Tak, bardzo! Nie Wolę dostawać

Gene Allen z zarzutem zabójstwa. Spór o prezenty na Boże Narodzenie

W trakcie rozmowy ze śledczymi Gene Allen przekazał, że wcześniej tego samego dnia pokłócił się z żoną o prezenty świąteczne na Boże Narodzenie dla czwórki ich dzieci. 33-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie bez możliwości opuszczenia go za kaucją.

Gene i Bonnie Allenowie byli małżeństwem od ponad ośmiu lat i zamieszczali w mediach społecznościowych rodzinne fotografie. 33-latek przyznawał, że w ich relacji nie zawsze układało się dobrze, ale równocześnie zapewniał o miłości do żony.

Po zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo mężczyzny jego matka Therese publicznie zadeklarowała wsparcie dla syna. Z kolei w nekrologu zmarłej 32-latki opisano ją jako osobę pogodną, ceniącą wypoczynek na łonie natury oraz chwile spędzane z bliskimi. „Bonnie była wspaniałą matką, która nigdy nie przepuszczała okazji, by wspierać swoje dzieci” – napisano w pożegnaniu.

A man in Georgia has been accused of fatally shooting his wife after they got into an argument over Christmas gifts for their four children. https://t.co/WjMVqKLwXN— Us Weekly (@usweekly) November 26, 2026